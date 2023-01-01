胃痛不可輕忽！「這細菌」感染恐引發胃癌

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「胃癌」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的7大胃癌成因。

飲食多元是台灣身為美食天堂的魅力之一，無論是走在路上或是百貨公司的美食街，可以發現有著來自世界各國的各式餐點，而台灣飲食選擇如此豐富，究竟民眾最愛的是哪一國的料理呢？

「幽門螺旋桿菌感染」與胃癌密不可分 「常吃高鹽、醃漬食物」更易致病！

▲ 網友熱議 7 大胃癌成因 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

根據研究發現，胃癌患者中有9成曾感染幽門螺旋桿菌，而感染幽門螺旋桿菌者，比未感染者罹患胃癌的風險高出5.6倍。而幽門螺旋桿菌感染的臨床症狀之一是胃潰瘍，醫生則多會建議以抗生素來治療，對此網友則分享經驗提到「抗生素一定必須按時吃，不然產生抗藥性後，可能很難根除了」，表示應要遵照醫囑、按時服藥，避免幽門螺旋桿菌感染加劇，增加罹患胃癌之風險。另外也有網友提醒即便健康檢查時驗出幽門螺旋桿菌或是有胃潰瘍症狀也不必驚慌，透過定期追蹤篩檢便可有效治療與預防相關疾病。

高鹽、醃漬食物在進入人體後，會產生名為N-亞硝基化合物的致癌化合物，可能會讓罹患胃癌風險增加1.98倍。對此，便有網友針對飲食內容物提出自己的看法「由於鹽的使用相當普遍，許多人們想不到的食品都隱藏著鹽分」，提醒在挑選醃漬、加工食品時最好多注意成分標示，以免攝取過多鹽份增加罹癌的風險。

而「家族遺傳」也是許多網友熱議的胃癌原因之一。根據台灣癌症臨床研究發展基金會研究顯示，若直系血親內曾有人罹患過胃癌，自己的罹癌機率較一般人高約兩至三倍，且此類因素較難依靠改善生活習慣來預防，只能透過定期檢測、追蹤，及早發現並治療。有網友就分享自己罹癌奮鬥的經驗，表示「兩年前我才照過胃鏡，有幽門螺旋菌的問題，不過沒有把它當一回事」，但兩年後已發展成癌症，建議大家「千萬不可忽略身體的警訊，要定期檢查身體健康」，尤其若曾有嚴重胃潰瘍經歷或是有家族病史者，更不可忽視後續的追蹤。

胃癌的成因有許多種，且往往悄無聲息的出現，除了要維持良好的生活習慣外，也別忘記定期到醫院進行健康檢查，若是被檢測出胃潰瘍或是幽門螺旋桿菌也無須驚慌，積極配合治療及按時回診追蹤，一定能避免成為胃癌的下個受害者！

觀看原文→https://bit.ly/3IkUK6K

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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