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國健署試管嬰兒補助逾28億元 催生6545名嬰兒

中央社／ 台北30日電
搶救台灣生育率，國健署去年7月1日起擴大試管嬰兒補助，至今累計補助金額逾新台幣28億元，受補助的夫妻中，共有5838對、順利產下6545名嬰兒，盼夫妻趁早規劃生育。示意圖／ingimage
搶救台灣生育率，國健署去年7月1日起擴大試管嬰兒補助，至今累計補助金額逾新台幣28億元，受補助的夫妻中，共有5838對、順利產下6545名嬰兒，盼夫妻趁早規劃生育。示意圖／ingimage

搶救台灣生育率，國健署去年7月1日起擴大試管嬰兒補助，至今累計補助金額逾新台幣28億元，受補助的夫妻中，共有5838對、順利產下6545名嬰兒，盼夫妻趁早規劃生育。

根據內政部最新統計，相比去年，今年前11月的新生兒僅12萬6808人，較去年同期累積的13萬9693人少了萬餘人。

衛生福利部國民健康署去年7月1日起擴大試管嬰兒補助資格，只要不孕夫妻一方具國籍，且妻年齡未滿45歲，都可申請最高新台幣10萬元補助，盼助不孕夫妻一圓求子夢。

國健署今天發布新聞稿指出，截至今年12月14日止，已有5萬6245對不孕夫妻取得補助資格，其中3萬9196對不孕夫妻已領補助金，核發金額超過28億元。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟指出，補助方案上路後，單一胚胎植入的治療人次數也持續增加，從去年22.1%成長至今年為52.6%，可望降低多胞胎妊娠及早產、低出生體重兒發生率。

想生健康寶寶，除了積極治療，年齡也相當關鍵。陳麗娟表示，依據民國97年至109年人工生殖施行結果分析資料，35歲以下使用配偶間精卵植入週期的活產率高達47.7%，到了41歲至42歲則降至20%。

陳麗娟說，國際文獻也顯示，35歲以上高齡婦女發生不孕、流產、胎兒染色體異常機會較高，罹患妊娠合併症的風險也較高，且男性生殖能力也會隨年齡增長而下降。

國健署呼籲，夫妻生育規劃要趁早，若夫妻有規律性生活經過1年以上仍未懷孕，應及早就醫治療，只要在特約人工生殖機構完成不孕症診斷並確認需進行試管嬰兒療程，即可由該機構代為線上申辦補助，目前能提供醫療服務的人工生殖機構已有98家，大幅提升服務可近性。

試管嬰兒 國健署

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