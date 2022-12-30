妻產前夫篩陰「婦產科硬稱確診」 特急件做PCR險錯過孩出生
婦產科診所誤判快篩結果，險害新手爸無法迎接孩子出生時刻！30多歲的林先生表示，太太本月中旬為預產期，原先開心迎接寶寶到來，沒想到產前赴婦產科診所做快篩，明明本身無症狀、且是「一條線」，但診所卻堅持稱他「陽性」，一度稱要幫他通報、要他居家隔離，林先生趕赴大醫院急診，用自費PCR特急件「確認陰性」，才順利趕上太太生產，迎接孩子出生的寶貴時刻。
「快篩結果判定是否能陪產，可能有誤差，且判定過程過於主觀，容易造成失誤及遺憾，宜適度修正！」林先生不滿表示，明明是快篩一條線，但婦產科醫師、護理師卻堅稱陽性，當下他也二度快篩，依舊是一條線，但院方堅持他是陽性，並以院內許多產婦及新生兒等理由，要他回家不得陪產，讓他十分不甘心，也緊急得商請母親來陪太太生產。
不過林先生指出，自己體溫正常，且完全沒有任何不適，被「口頭確診」非常冤望、不甘心，返家後立刻透過1922、桃園市衛生局詢問獲同意，趕赴大醫院急診自費特急件進行PCR採檢，1小時後獲得PCR陰性證明，並立刻返回婦產科陪產，迎接自己第一個孩子出生的珍貴時刻。
林先生表示，他了解快篩有可能偽陰性、偽陽性，但明明就是沒症狀，婦產科卻在如此緊急時刻，用這樣的方式讓家屬奔波，甚至差點就錯過孩子出生，事後反映給院方，醫院人員稱可以投訴院長信箱，但至今毫無音訊，讓人無法信任。對此，指揮中心回應，目前規定以家用快篩陰性即可判定，沒有規定必須要做PCR，若有違反規定情事，可向各縣市衛生局反映，以利其進一步了解。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言