今國道車流為平常1.2倍 國5、國1地雷路段都將塞到深夜
明天起為元旦連假，高速公路局路況預報員黃郁凱表示，今天國道雙向全日預計達110百萬車公里，為平日1.2倍，主要以南向車流為主，國5南向南港系統到頭城路段預估一路塞到深夜12點，北向圓山到大華系統、國1南向楊梅到新竹路段、國3南向土城到關西下午也陸續出現車潮，預計要到深夜才會紓解。
黃郁凱表示，今天早上9點國道全線為19.4百萬車公里，全日預計達110百萬車公里，為平日1.2倍，主要以南向車流為主，國5今天上午通過雪隧有5000輛次，相較去年同期減少17%，南港系統到坪林路段時速則維持在80公里左右。
黃郁凱指出，北部地區，國5南向南港系統到頭城路段預估今天下午起會一路壅塞至深夜12點，北向圓山到大華系統預估下午5點起壅塞到晚上8點，國1南向楊梅到新竹路段下午3點會有車潮湧現到凌晨24點，國3南向土城到關西下午5、6點會壅塞到晚上10點
另外，中部地區，國1南向彰化到埔鹽系統預計今天下午5點塞到晚上8點，時速約維持在60公里左右；南部地區，國1南向大灣到路竹下午3點到5點有局部車多情形。
黃郁凱提醒，明天為國道南向尖峰日，西部國道建議在早上6點前、中午12點後出發；國5建議早上5點前、下午5點後出發。國1、國3長途建議改走台61線西濱快速公路，台中往返南投地區建議改走台63線分流
他也說，元旦連假期間，1月1日、2日下午2點到晚上9點國5北上蘇澳、羅東、宜蘭、頭城路段將實施高乘載管制，國3新竹至燕巢系統連假3天採單一費率再8折收費，凌晨0點至5點暫停收費。
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