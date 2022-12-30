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元旦連假來臨易塞車 高雄列15處景點加強交管

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄市因應跨年及元旦假期，將派員在景點路段設交管。圖／高雄市警局提供
高雄市因應跨年及元旦假期，將派員在景點路段設交管。圖／高雄市警局提供

元旦連續假期來臨，高雄市警局因跨年活動，可能吸引人車湧入高雄，除了對跨年活動管制交通，並將13處風景區列交通疏導重點，加強監控車流，警方並請用路人避開易塞車路段。

高雄市警交通大隊今天表示，高雄夢時代、義大世界跨年煙火秀，以及高雄流行音樂中心幸福式演唱會等跨年活動，將湧入大量人車潮，周邊道路及國道1號、國道10號和台88線快速道路車流增多，今天及明天下午4點至晚間7點，可能車多壅塞，請民眾避開塞車時段。

高雄市警方在元旦連續假期，針對西子灣、哈瑪星、棧貳庫、駁二特區、旗津、佛光山、旗山老街、美濃景區、崗山之眼、義大世界、南橫梅山口、藤枝二集團櫻花公園、大樹舊鐵橋，以及壽山動物園等15處風景區或景點，列為重點交通疏導範圍。警方認為，連假期間每天下午3點至晚間7點，將是各景點易塞車時段，沿線規畫警、義交人員，加強疏導交通。

高雄市警局表示，民眾趁元旦3天連假外出旅遊，可多利用「高雄市即時交通資訊服務網」、「高速公路1968」App、「Google map網路地圖」，先查看交通資訊或收聽路況，避免塞車，也呼籲民眾多搭乘大眾運輸系統，減少停車困擾。

高雄市因應跨年及元旦假期，將派員在佛光山景點設交管。圖／高雄市警局提供
高雄市因應跨年及元旦假期，將派員在佛光山景點設交管。圖／高雄市警局提供
高雄市因應跨年及元旦假期，將派員在重要路段設交管。圖／高雄市警局提供
高雄市因應跨年及元旦假期，將派員在重要路段設交管。圖／高雄市警局提供

高雄市 塞車 跨年

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