通霄首場跨年電子音樂祭 2023元旦通霄海水浴場迎日出

苗栗縣最年輕女鎮長通霄鎮長張可欣剛上任，立刻為沉寂已久的通霄海水浴場注入新活力，特邀請「地球革命軍」與數百位國際樂迷來到通霄跨年，屆時將在通霄海水浴場舉辦一起守候日出活動，迎接2023年的到來，「讓世界看見不一樣的通霄，海線小鎮，不再沉寂。」

張可欣說，「推動通霄首場跨年電子音樂祭，我們做到了！」海洋觀光一直是她的核心政見之一，選舉前就能做的事情，就不需要等到選後才做，她的年輕團隊半年前就透過多方管道四處奔波，如今終於促成國際電子音樂祭活動專家「地球革命軍」，來到通霄舉辦跨年活動，這是通霄的第一次，也是苗栗海洋觀光實驗的開始，在參選通霄鎮長前協力促成，如今在2023的元旦跨年，終於實現。

台北大佳河濱公園經常會舉辦國際售票電子音樂祭，其帶來的爆滿人潮，讓周邊商圈住宿、餐飲等，都獲得了極大的消費動能。如果大佳河濱公園可以，那我們美麗的通霄海水浴場，憑什麼不行？這一場電子音樂祭的誕生，採用售票形式，讓活動廠商願意進場投資；透過國內外樂迷口耳相傳，將通霄的美行銷國際；提供通霄旅宿名單，讓外溢的住宿需求，為本地帶來旅遊的商機。

她強調，迫於通霄旅宿不足的緣故，第一場實驗性的電子音樂祭，只能以數百人的規模舉辦，但這數百個國際樂迷，會成為通霄觀光的種子，會將在通霄海洋的所見所聞，介紹給全世界。因此當他們下一次再舉辦時，就會是一千人、兩千人、甚至數千人的三天兩夜國際知名音樂盛事。

但是必須先解決住宿的需求，無論是場內的露營、車宿、衛浴等，或是通霄街上的旅社、飯店，都是亟待解決的難題，配合縣長鍾東錦「三港一宿」的觀光願景，當通霄的旅遊條件準備好時，中台灣的海洋旅遊勝地，非通霄莫屬。 通霄鎮公所舉辦跨年電子音樂祭活動，可為沉寂已久的通霄海水浴場注入新活力。記者吳傑沐／攝影

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