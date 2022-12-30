2023桃園跨年道路管制 這些路紅黃線限時10小時可停車

2023桃園跨年晚會將於明日晚間7時在高鐵桃園站前廣場登場，而五月天也在桃園國際棒球場舉辦跨年演場會，中壢警方將在下午3時至明年1月1日凌晨1時，制定交通管制及疏運措施，將實施三階段交通管制疏導措施，並加開桃園火車站往返高鐵站、中壢火車站往返機場捷運A21站接駁車，此外，桃園捷運24小時營運不打烊，協助疏散跨年人潮。

中壢警分局表示，預估晚會將湧入數十萬人觀看，因此編排「防踩踏小組」49名警力、消防車2輛、照明車1輛，跨年活動當天，會重點管制，活動會場舞台前方共7個出入口，並設置引導牌面及前台工作人員，指引疏散動線捷運車站。

而交通管制第一階段，明日下午3時許至1日凌晨1時許，高鐵站前東路一段管制區內停車格及路邊禁止車輛停放，車輛禁止進入，逾時未移置將強制移置，計程車排班區及警備車輛停放區提前於明日上午8時開始管制。

第二階段則是明日晚間11時許至1日凌晨1時許，高鐵站前路靠會場側、高鐵站前東路一段雙向、高鐵站前西路一段靠會場側、領航南路三段靠會場側、青山路雙向，管制區內停車格及路邊禁止車輛停放，車輛禁止進入。

第三階段明日晚間11時50分時許至1日凌晨1時30分許，高鐵站前路靠高鐵站側、領航南路三段靠活動中心側及二階段管制區，僅供公車、消防車、救護車、活動車輛進入。

而明日下午4時至1日凌晨2時，文發路、高鐵南路、青埔路二段、領航南路區域內道路（文發路、致善路一段、致祥一街、致祥二街、致祥三街、致成路、致遠一路、致遠二路、致遠街、致維街、新生路四段）、高鐵站前東路二段領航南路至青埔四街、高鐵站前西路二段領航南路至青埔四街、青商路、青松街、青溪路一段，開放紅黃線停車。不過停車路段遇車道出入口、公共汽車招呼站10公尺內及消防設施左右各2.5公尺時，仍應以道路交通管理處罰條例規範禁止停放，並嚴禁並排停車。 2023桃園跨年晚會將於明日晚間7時在高鐵桃園站前廣場登場，中壢警分局編排防踩踏小組，並於活動會場舞台前方共7個出入口，設置引導牌面及前台工作人員，指引疏散動線捷運車站。圖／中壢警分局提供

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