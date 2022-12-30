跨年夜慢速行駛、停路肩看煙火 高公局最高祭6千元罰鍰

2022年最後倒數，明天就是跨年夜，高速公路局提醒，民眾行駛國道途中，勿因觀賞跨年煙火放慢車速或臨停路肩，違者可處3千元以上、6千元以下罰鍰。

高公局表示，民眾行駛國道應專心留意車前狀況，保持行車間距及車速，避免因觀賞跨年煙火放慢車速或臨停路肩，依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或停車、未依規定使用路肩，可處汽車駕駛人新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰。

高公局表示，跨年期間將協請國道公路警察局於國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等路段加強巡邏，並驅離、取締違規車輛。

另外，高公局也提醒，元旦連假期間，國道部分路段尖峰時段交通需求遠大於可服務容量，已規劃相關交通疏導措施，如部分路段於特定時段匝道封閉、國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向路段，於元旦、1月2日下午2點至晚上9點實施高乘載管制、國3新竹至燕巢系統連假3天採單一費率再8折收費，凌晨0點至5點暫停收費。

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