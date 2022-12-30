快訊

中職／Thank you洪總！悍將說了再見 下一站一路向南？

曾被柯罵誰家的狗！民眾黨中評會主委林恕暉退黨： 到了該分手時候

西太后辭世！「從小學老師→龐克教母」連慾望城市凱莉都穿她的婚紗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨年夜慢速行駛、停路肩看煙火 高公局最高祭6千元罰鍰

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
元旦連續假期國道交通疏導措施一覽表。圖／高速公路局提供
元旦連續假期國道交通疏導措施一覽表。圖／高速公路局提供

2022年最後倒數，明天就是跨年夜，高速公路局提醒，民眾行駛國道途中，勿因觀賞跨年煙火放慢車速或臨停路肩，違者可處3千元以上、6千元以下罰鍰。

高公局表示，民眾行駛國道應專心留意車前狀況，保持行車間距及車速，避免因觀賞跨年煙火放慢車速或臨停路肩，依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或停車、未依規定使用路肩，可處汽車駕駛人新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰。

高公局表示，跨年期間將協請國道公路警察局於國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等路段加強巡邏，並驅離、取締違規車輛。

另外，高公局也提醒，元旦連假期間，國道部分路段尖峰時段交通需求遠大於可服務容量，已規劃相關交通疏導措施，如部分路段於特定時段匝道封閉、國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向路段，於元旦、1月2日下午2點至晚上9點實施高乘載管制、國3新竹至燕巢系統連假3天採單一費率再8折收費，凌晨0點至5點暫停收費。

元旦連假 國道 跨年

延伸閱讀

璀璨新北1314就愛你跨河煙火 海關碼頭明水陸空派對HIGH翻跨年夜

禁放炮竹煙火賀年、飆沙灘車 墾丁元旦連假嚴查取締

元旦連假將登場 苗栗草莓溫泉季車潮上看7萬車次

元旦3天連假氣溫、雨勢一次看 跨年這些地方記得帶傘

相關新聞

台灣今年南北雨量差異大 南部3氣象站創30年以來新低

中央氣象局今舉辦記者會表示，過去一年(2022年)台灣整體各地氣溫偏暖，全年雨量呈現北多南少，北部鞍部站降雨創設站以來最...

元旦3天連假氣溫、雨勢一次看 跨年這些地方記得帶傘

中央氣象局預報員王君賢表示，今天到元旦連假受東北季風影響，北部、東北部偏涼，其他地區早晚涼，桃園以北、東半部有短暫雨，新...

跨年夜慢速行駛、停路肩看煙火 高公局最高祭6千元罰鍰

2022年最後倒數，明天就是跨年夜，高速公路局提醒，民眾行駛國道途中，勿因觀賞跨年煙火放慢車速或臨停路肩，違者可處3千元...

台北天文館精算直播景點元旦日出時刻 賞最美日出看這裡

還沒想好元旦到哪兒追曙光、賞日出，又擔心景點天氣、塞車或人滿為患嗎？台北天文館特別為設有高畫質攝影機直播的熱門觀賞日出景...

東北季風影響北台持續濕涼 下周轉晴時間點曝

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(30日)晨台灣上空布滿中層雲阻檔「輻射冷卻」...

溪湖葡萄農改種哈蜜瓜「一天看三回」 今冬有收成

彰化縣溪湖鎮葡萄種植面積逐年增加，種葡萄30多年的農民李文筆3年前毅然退出「紅海」，改種日本品種哈蜜瓜「阿露斯」，雖然都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。