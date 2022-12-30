高雄港貨櫃業務量減 今年靠多角化經營營收成長6.83%

台灣港務公司表示，高雄港今年貨櫃業務量受供應鏈危機及需求減緩等因素影響，預估貨櫃裝卸量僅945至950萬TEU，較去年減少約35至40萬TEU，減幅3.7至4.2%，該公司在多角化經營下，全年營收預計達80.21億元，較去年同期成長6.83%，明年將延續經營模式，其中將協助長榮公司整備場地，預計明年5月可啟動第一期營運作業。

台灣港務公司董事長李賢義表示，明年將協助長榮公司整備第七貨櫃中心第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地，預計5月即可啟動第一期營運作業，作為東亞地區轉運基地。另配合「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」政策，國際郵輪3月將重新到港，辦理高雄港旅運中心辦公及商業空間招商進駐作業。

此外，明年延續大港倉一期開發成果，也將辦理大港倉二期(倉4-1A庫、倉6庫、保養棚、加油站及倉4空地)招商作業，結合大港倉一期及大港橋串聯駁二、蓬萊兩端區域，加速水岸空間整體發展。

李賢義也說，為提升高雄港貨櫃碼頭營運效率，今年佈局高雄港貨櫃碼頭重配置，明年1月與萬海航運公司完成簽約，進駐經營第五貨櫃中心79-81號碼頭。另配合離岸風電政策，今年也將34公頃倉儲物流用地調整為離岸風電發展基地，引進華新麗華公司及銘榮元新能源公司進駐，預計經營海底電纜與水下基礎組裝等業務。

他也說，為增加高雄港區船舶加油及油品儲轉等業務，今年底已完成高雄港洲際二期碼頭S17碼頭及S16、S17後線土地與油駁碼頭約10公頃用地招商案，引進業者投資興建油品儲槽與附屬設施。在水岸觀光環境部分，也完成倉7-10庫及其周邊場地占地約0.6公頃，以餐飲、運動休閒及觀光產業等空間配置，吸引25家廠商及70個品牌進駐。

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