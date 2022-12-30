快訊

中職／Thank you洪總！悍將說了再見 下一站一路向南？

曾被柯罵誰家的狗！民眾黨中評會主委林恕暉退黨： 到了該分手時候

西太后辭世！「從小學老師→龐克教母」連慾望城市凱莉都穿她的婚紗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯佩樺基金會送愛到屏東 小時達外送物資助弱勢學童

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「2022福利熊耶誕派對」耶誕禮物募集活動，當天把愛的禮物送到孩子們手中，高人氣超萌吉祥物福利熊這次也親自到場與孩子們同樂。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供
「2022福利熊耶誕派對」耶誕禮物募集活動，當天把愛的禮物送到孩子們手中，高人氣超萌吉祥物福利熊這次也親自到場與孩子們同樂。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供

歲末年終愛心送暖，今年全聯佩樺圓夢社會福利基金會攜手屏東躍愛全人關懷協會，發起「2022福利熊耶誕派對」耶誕禮物募集活動，請孩子們事先寫下心願禮物，並廣邀社會大眾認領孩子的願望，將愛的禮物送到孩子們手中。高人氣超萌吉祥物福利熊這次也親自到場與孩子們同樂，並安排「流體熊DIY」的體驗課程，由全聯企業志工全程陪伴孩童創作。全聯佩樺基金會得知協會二手交通工具需汰舊換新，當天也捐助全新價值80萬的車輛「阿全號」贈予躍愛協會，希望透過阿全號幫助更多對象。

屏東躍愛協會長期推動課後照顧計畫，協助偏鄉弱勢孩童學習，此次透過全聯佩樺基金會以及社會大眾的愛心，孩子們度過了既溫馨又充滿意義的耶誕佳節。全聯佩樺基金會執行長蔡亞璇分享：「能夠參與在孩子們的童年，幫助孩子圓夢是一件很棒的事，透過心願募集的過程，也發覺有許多關注弱勢兒少議題的熱心民眾。期待透過大家的力量，為孩子的未來創造更多可能！」

11年來，全聯佩樺基金會致力於推動各項弱勢兒少福利服務，長期與社福機構合作「全聯幸福手推車計畫」，透過贊助營養餐點及師資鐘點費用，幫助學童放學後在課輔班度過的時光也不用擔心挨餓，能健康成長、多元學習與自我探索，朝夢想前進。未來全聯也會繼續透過日常公益，為社會創造更多美好。

全聯小時達也預告將從明年1月起與萬海慈善基金會合作推動「傳荇基金 幸福宅急便」計劃，由基金會按月提供定額購物金給經濟弱勢家庭，預計至少約1,500戶受惠。小時達亦共襄盛舉，加碼提供每月2張小時達不限金額可抵用之100元折價券，期望使用小時達外送服務，幫助偏鄉或行動不便的弱勢族群，在家也可以買到生活所需的商品。

今年冬天全聯佩樺圓夢社會福利基金會攜手屏東躍愛全人關懷協會，發起「2022福利熊耶誕派對」耶誕禮物募集活動。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供
今年冬天全聯佩樺圓夢社會福利基金會攜手屏東躍愛全人關懷協會，發起「2022福利熊耶誕派對」耶誕禮物募集活動。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供
全聯佩樺基金會捐助全新車輛「阿全號」贈予躍愛協會，由執行長蔡亞璇捐贈。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供
全聯佩樺基金會捐助全新車輛「阿全號」贈予躍愛協會，由執行長蔡亞璇捐贈。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供
全聯企業志工陪伴孩童體驗「流體熊DIY」課程，一起發揮創意創作屬於自己的作品。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供
全聯企業志工陪伴孩童體驗「流體熊DIY」課程，一起發揮創意創作屬於自己的作品。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供

屏東 愛心 偏鄉

延伸閱讀

Raspberry基金會共同創辦人透露明年不會推出Raspberry Pi 5 最快2024年才會問世

高鐵南延與高屏2快平行共構 屏縣府請中央速定案推動

元旦假期到屏東 停車資訊報你知

7-ELEVEN攜手foodomo搶攻「外送包裹併買商機」

相關新聞

台灣今年南北雨量差異大 南部3氣象站創30年以來新低

中央氣象局今舉辦記者會表示，過去一年(2022年)台灣整體各地氣溫偏暖，全年雨量呈現北多南少，北部鞍部站降雨創設站以來最...

元旦3天連假氣溫、雨勢一次看 跨年這些地方記得帶傘

中央氣象局預報員王君賢表示，今天到元旦連假受東北季風影響，北部、東北部偏涼，其他地區早晚涼，桃園以北、東半部有短暫雨，新...

跨年夜慢速行駛、停路肩看煙火 高公局最高祭6千元罰鍰

2022年最後倒數，明天就是跨年夜，高速公路局提醒，民眾行駛國道途中，勿因觀賞跨年煙火放慢車速或臨停路肩，違者可處3千元...

台北天文館精算直播景點元旦日出時刻 賞最美日出看這裡

還沒想好元旦到哪兒追曙光、賞日出，又擔心景點天氣、塞車或人滿為患嗎？台北天文館特別為設有高畫質攝影機直播的熱門觀賞日出景...

東北季風影響北台持續濕涼 下周轉晴時間點曝

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(30日)晨台灣上空布滿中層雲阻檔「輻射冷卻」...

溪湖葡萄農改種哈蜜瓜「一天看三回」 今冬有收成

彰化縣溪湖鎮葡萄種植面積逐年增加，種葡萄30多年的農民李文筆3年前毅然退出「紅海」，改種日本品種哈蜜瓜「阿露斯」，雖然都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。