全聯佩樺基金會送愛到屏東 小時達外送物資助弱勢學童

歲末年終愛心送暖，今年全聯佩樺圓夢社會福利基金會攜手屏東躍愛全人關懷協會，發起「2022福利熊耶誕派對」耶誕禮物募集活動，請孩子們事先寫下心願禮物，並廣邀社會大眾認領孩子的願望，將愛的禮物送到孩子們手中。高人氣超萌吉祥物福利熊這次也親自到場與孩子們同樂，並安排「流體熊DIY」的體驗課程，由全聯企業志工全程陪伴孩童創作。全聯佩樺基金會得知協會二手交通工具需汰舊換新，當天也捐助全新價值80萬的車輛「阿全號」贈予躍愛協會，希望透過阿全號幫助更多對象。

屏東躍愛協會長期推動課後照顧計畫，協助偏鄉弱勢孩童學習，此次透過全聯佩樺基金會以及社會大眾的愛心，孩子們度過了既溫馨又充滿意義的耶誕佳節。全聯佩樺基金會執行長蔡亞璇分享：「能夠參與在孩子們的童年，幫助孩子圓夢是一件很棒的事，透過心願募集的過程，也發覺有許多關注弱勢兒少議題的熱心民眾。期待透過大家的力量，為孩子的未來創造更多可能！」

11年來，全聯佩樺基金會致力於推動各項弱勢兒少福利服務，長期與社福機構合作「全聯幸福手推車計畫」，透過贊助營養餐點及師資鐘點費用，幫助學童放學後在課輔班度過的時光也不用擔心挨餓，能健康成長、多元學習與自我探索，朝夢想前進。未來全聯也會繼續透過日常公益，為社會創造更多美好。

全聯小時達也預告將從明年1月起與萬海慈善基金會合作推動「傳荇基金 幸福宅急便」計劃，由基金會按月提供定額購物金給經濟弱勢家庭，預計至少約1,500戶受惠。小時達亦共襄盛舉，加碼提供每月2張小時達不限金額可抵用之100元折價券，期望使用小時達外送服務，幫助偏鄉或行動不便的弱勢族群，在家也可以買到生活所需的商品。 今年冬天全聯佩樺圓夢社會福利基金會攜手屏東躍愛全人關懷協會，發起「2022福利熊耶誕派對」耶誕禮物募集活動。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供 全聯佩樺基金會捐助全新車輛「阿全號」贈予躍愛協會，由執行長蔡亞璇捐贈。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供 全聯企業志工陪伴孩童體驗「流體熊DIY」課程，一起發揮創意創作屬於自己的作品。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供

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