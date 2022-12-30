南市春節物價聯合稽查 傳統市場生鮮蔬果漲幅約1至2成

隨著春節腳步近，民眾開始採買年菜、年貨，台南市法制處啟動春節稽查專案，持續對量販店、大賣場、傳統市場及年貨大街等販售場所、通路加強查核，針對市場蛋品供需情形，目前蛋價平穩，貨架上鋪貨約8成左右，供貨沒問題並沒有搶購問題。

法制處從12月20日起至明年2月5日年節前後，主動邀集市府衛生局、經濟發展局、農業局、警察局及經濟部標準檢驗局台南分局等相關機關，共同執行春節食(商)品聯合專案稽查，針對年節食品的安全衛生、商品價格標示及度量衡校準等項進行查核，避免業者未標示坐地喊價、標示不清、偷斤減兩等情事，損及消費者權益。

截至昨日止已至好市多、愛買台南店、大潤發佳里店等3處賣場及和緯黃昏市場、新化果菜市場等2處傳統市場查核，實地了解零售價格與供貨情形，除確保店家販售食(商)品的安全衛生外，並應輔導店家明確標示商品產地、價格等相關資訊，嚴防商家趁年節不當哄抬物價、偷斤減兩或囤貨居奇。

關於各種年節應景食（商）品稽查結果，供貨尚稱平穩，惟產品價格有小幅成長，業者表示主要係反應進貨成本。肉品部分，量販店、大賣場因採定期簽約大量供貨方式，價格變動不大，傳統市場則因年節前需求量增，漲幅約1成。進口魚類受烏俄戰爭及通貨膨脹等因素影響，價格有所調升，其中以鮭魚漲幅最大，1公斤約有50元的價差。

蔬菜因近日氣溫驟降致生寒害影響，量少不敷需求，約有1至2成之漲幅，其中以葉菜類表現最為明顯。水果部分，本地香蕉、芭樂、棗子、橘子產量穩定，相對平價，哈密瓜、紅柿則因產量較少，1台斤有約10至20元不等的漲幅。

進口水果如蘋果，梨子受運費及國際匯率影響，價格亦較往年略高。

在大潤發佳里店販售的盒裝蛋品價格平穩未調漲，貨架上尚有7成以上鋪貨量，供應情形充足。整體而言，傳統市場生鮮食品的價格浮動性較量販店、大賣場高，且有因年節短暫性價格調整之趨勢，但目前尚未發現有業者藉機哄抬價格的情形。

行政院主計總處發布今年1至11月平均消費者物價總指數（CPI）較上年同期漲2.97％，法制處前已於今年6月起會同經濟發展局定期至本市傳統市場及各大賣場查察紀錄重要民生物資及常見蔬果、肉類、水產品等物價變動趨勢及供貨情形。春節期間也不打烊，持續辦理物價趨勢觀察與食(商)品稽查，倘查有物價不合理波動情形，將適時移請法務部調查局、公平交易委員會處理。呼籲消費者購買年貨前要貨比三3，聰明選擇；如發現疑似囤貨居奇或哄抬物價情事，可致電消費者服務專線1950或向各縣市政府消保官投訴，協力為民眾權益把關。 台南市法制處啟動春節聯合稽查專案，實地了解零售價格與供貨情形。圖／台南市府提供 台南市法制處啟動春節聯合稽查專案，實地了解零售價格與供貨情形。圖／台南市府提供 台南市法制處啟動春節聯合稽查專案，實地了解零售價格與供貨情形。圖／台南市府提供

商品推薦