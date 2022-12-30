快訊

台積電大動作展現3奈米成果 從4面向解析背後盤算

能複製蔡2016勝選關鍵？賴清德想加強社會連結有難度

警界陳庭妮！美女射擊教官大受男警歡迎

導護老師被撞終生失能　教團籲修法、讓教師加保意外險

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
理事長林碩杰（左二）談到，歸根究底，在於學校範圍外就不屬於學校校務，且導護老師沒有執法權、對駕駛沒有強制力。記者許維寧／攝影
理事長林碩杰（左二）談到，歸根究底，在於學校範圍外就不屬於學校校務，且導護老師沒有執法權、對駕駛沒有強制力。記者許維寧／攝影

高雄市鳳翔國中梁姓教師導護執勤遭車撞已滿一年，日前確定終生失能、不能從事任何工作。全國教育產業總工會今（12/30）召開記者會，高呼：「老師遠離路口，回歸教室。」並呼籲修正「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，將導護工作列為特殊職務，至少可由學校幫忙投保意外險。

理事長林碩杰指出，梁姓教師去年執勤導護時遭撞，日前已確定終身失能，但一年來教育部長潘文忠卻未曾探望梁師，更未於梁師受傷後再精進配套措施。

林碩杰表示，「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」定位奇特，其中第九條規定「辦法施行後，各機關學校不得再為人員投保額外保險。」造成學校無法為導護老師投保意外險；更奇特的是，教育部幫教師投保了「校園公共意外責任險」卻無法在該案中理賠。

但據了解，該起事故肇責為小客車駕駛闖紅燈，未涉及學校場地設施或管理疏失，因此校園公共意外責任險要理賠，認定上恐有難度。教育部日前也指出，該起事故經交通事故判決，認定肇事全責為肇事駕駛人。

立委賴香伶也指出，「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」造成學校無法為導護老師投保意外險，但第九條第二款又規定，執行特殊任務期間經行政院同意辦理保險者則不在限制中，但何謂「特殊職務」，法條只將此縮限在從事救災、彈藥製作等高危險層面，執行導護到底是不是特殊職務，希望行政院放寬職務認定，給予教師辦理意外險的權益。

林碩杰也說，更令梁師家屬氣憤的是，今年10月起醫院迫於健保局壓力要求家屬5周內需自費3周，但同樣因公受傷於802住院的秦姓特戰士兵，卻是住院4年均不用自費，梁師同樣因公受傷卻要自費，讓家屬感嘆教師待遇真不如軍人。

林碩杰談到，歸根究底，在於學校範圍外就不屬於學校校務，且導護老師沒有執法權、對駕駛沒有強制力，導護老師沒有危險加給也沒有執勤津貼，質疑為何要把交通警察的工作加諸教師，希望老師回歸教室，把老師還給學生。

台中市教育產業工會理事長卓弈宏則表示，學校希望可以由警察來協助導護工作，確實即刻開單、糾正違規，校園附近並排停車、摩托車橫衝直撞的問題才能確實解決。

延伸閱讀

產險前11月大賠1,543億

產險前11月爆虧1543億元 一甲子來最慘

嘉縣溪口母子陳屍自宅 鄉公所助家屬請領意外險

大專招生「斷崖式」缺額 教團估未來五年40校面臨退場

相關新聞

台灣今年南北雨量差異大 南部3氣象站創30年以來新低

中央氣象局今舉辦記者會表示，過去一年(2022年)台灣整體各地氣溫偏暖，全年雨量呈現北多南少，北部鞍部站降雨創設站以來最...

元旦3天連假氣溫、雨勢一次看 跨年這些地方記得帶傘

中央氣象局預報員王君賢表示，今天到元旦連假受東北季風影響，北部、東北部偏涼，其他地區早晚涼，桃園以北、東半部有短暫雨，新...

台北天文館精算直播景點元旦日出時刻 賞最美日出看這裡

還沒想好元旦到哪兒追曙光、賞日出，又擔心景點天氣、塞車或人滿為患嗎？台北天文館特別為設有高畫質攝影機直播的熱門觀賞日出景...

東北季風影響北台持續濕涼 下周轉晴時間點曝

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(30日)晨台灣上空布滿中層雲阻檔「輻射冷卻」...

璀璨新北1314就愛你跨河煙火 海關碼頭明水陸空派對HIGH翻跨年夜

新北市文化局「光映淡水-喵的光波」明日眾多好玩活動在淡水海關碼頭登場，包括精彩的煙火遊輪party、樂團演出、巨型貓咪裝...

導護老師被撞終生失能　教團籲修法、讓教師加保意外險

高雄市鳳翔國中梁姓教師導護執勤遭車撞已滿一年，日前確定終生失能、不能從事任何工作。全國教育產業總工會今（12/30）召開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。