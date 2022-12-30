導護老師被撞終生失能　教團籲修法、讓教師加保意外險

高雄市鳳翔國中梁姓教師導護執勤遭車撞已滿一年，日前確定終生失能、不能從事任何工作。全國教育產業總工會今（12/30）召開記者會，高呼：「老師遠離路口，回歸教室。」並呼籲修正「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，將導護工作列為特殊職務，至少可由學校幫忙投保意外險。

理事長林碩杰指出，梁姓教師去年執勤導護時遭撞，日前已確定終身失能，但一年來教育部長潘文忠卻未曾探望梁師，更未於梁師受傷後再精進配套措施。

林碩杰表示，「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」定位奇特，其中第九條規定「辦法施行後，各機關學校不得再為人員投保額外保險。」造成學校無法為導護老師投保意外險；更奇特的是，教育部幫教師投保了「校園公共意外責任險」卻無法在該案中理賠。

但據了解，該起事故肇責為小客車駕駛闖紅燈，未涉及學校場地設施或管理疏失，因此校園公共意外責任險要理賠，認定上恐有難度。教育部日前也指出，該起事故經交通事故判決，認定肇事全責為肇事駕駛人。

立委賴香伶也指出，「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」造成學校無法為導護老師投保意外險，但第九條第二款又規定，執行特殊任務期間經行政院同意辦理保險者則不在限制中，但何謂「特殊職務」，法條只將此縮限在從事救災、彈藥製作等高危險層面，執行導護到底是不是特殊職務，希望行政院放寬職務認定，給予教師辦理意外險的權益。

林碩杰也說，更令梁師家屬氣憤的是，今年10月起醫院迫於健保局壓力要求家屬5周內需自費3周，但同樣因公受傷於802住院的秦姓特戰士兵，卻是住院4年均不用自費，梁師同樣因公受傷卻要自費，讓家屬感嘆教師待遇真不如軍人。

林碩杰談到，歸根究底，在於學校範圍外就不屬於學校校務，且導護老師沒有執法權、對駕駛沒有強制力，導護老師沒有危險加給也沒有執勤津貼，質疑為何要把交通警察的工作加諸教師，希望老師回歸教室，把老師還給學生。

台中市教育產業工會理事長卓弈宏則表示，學校希望可以由警察來協助導護工作，確實即刻開單、糾正違規，校園附近並排停車、摩托車橫衝直撞的問題才能確實解決。

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