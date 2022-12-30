明年起下修年齡 滿18歲註冊無人機免經法定代理人同意

遙控無人機近年蔚為風潮，交通部民航局2019年訂定遙控無人機管理規則，明年起為配合民法修正成年人年齡，民眾申請註冊最大起飛重量250公克以上遙控無人機，需檢附法定代理人同意書年齡由「未滿20歲」下修為「未滿18歲」，1月1日上路。

民航局表示，遙控無人機管理規則於2019年7月23日訂定發布，歷經2次修正施行迄今，為配合民法修正成年人年齡為滿18歲，將第6條及第20條附件九應檢附法定代理人同意書年齡，由「未滿20歲」修正為「未滿18歲」，明年1月1日上路。

民航局指出，根據遙控無人機管理規則，最大起飛重量250公克以上的無人機，及政府機關(構)、學校或法人所有的遙控無人機，應由所有人檢附文件向民航局申請註冊，註冊完成後，將民航局賦予的註冊號碼標明於遙控無人機上顯著處，始得操作。

商品推薦