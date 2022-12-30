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元旦連假將登場 苗栗草莓溫泉季車潮上看7萬車次

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
元旦連假即將開始，苗栗縣警局預估連假期間湧入草莓溫泉季的遊客車潮上看7萬車次、人潮預估可達21萬人次。圖／苗栗縣警局提供
元旦連假即將開始，苗栗縣警局預估連假期間湧入草莓溫泉季的遊客車潮上看7萬車次、人潮預估可達21萬人次。圖／苗栗縣警局提供

元旦3天連續假期即將開始，苗栗縣警局預估連假期間湧入草莓溫泉季的遊客車潮上看7萬車次、人潮預估可達21萬人次，警方將投入300名警力進行交通疏導，並配合高公局實施元旦連假疏運措施，提醒用路人注意。

苗栗縣警局指出，經向公路總局第二區養護工程處苗栗工務段調閱12月例假日湧入苗栗縣草莓溫泉季的旅客車潮、人潮統計數，總計達到18萬9354車次及56萬8062人次，平均單日為2萬3669車次、7萬1007人次，尖峰時段每小時更超過2000輛，已超過道路容量。

2023年元旦連續3天假期明天即將開始，警方彙整12月縣內草莓溫泉季的車潮及人潮情況，預估元旦連假湧入草莓溫泉觀光景點的車潮上看7萬車次、人潮達21萬人次，縣警局除預先規畫300名警力投入交通疏導，還預控近50名線上交通快打警力，即時處置突然湧現車流、交通事故及為民服務等狀況，以維護道路交通順暢。

縣警局交通隊提醒用路人，配合高公局實施元旦連假疏運措施，苗栗縣轄內連假第二、三天（1月1、2日），每日12至21時，將封閉國道3號西濱交流道北上匝道入口，駕駛人可續行台61線北上，或至國道3號香山交流道北上。

另外，台61線公路竹南、後龍路段的冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線口等6處平交路口也將實施封閉，期程同樣為連假第二、三天，時間每日12時至21時，呼籲用路人如需穿越上述封閉路口，請提前改道行駛。

縣警局長陳武康表示，明年元旦連假視同春節10天連假的期前壓力測試，已要求所屬單位確實規畫交通疏導勤務、落實勤務，讓全國旅客有感，呼籲民眾出遊時配合警察、義交的指揮管制，維持順暢交通，祝鄉親平安出遊，快樂返家。

苗栗縣警局配合高公局實施元旦連假疏運，國道3號西濱交流道北上匝道入口元月1、2日部份時段將封閉管制。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局配合高公局實施元旦連假疏運，國道3號西濱交流道北上匝道入口元月1、2日部份時段將封閉管制。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局配合高公局實施元旦連假疏運，國道3號西濱交流道北上匝道入口元月1、2日部份時段將封閉管制。聯合報系資料照片
苗栗縣警局配合高公局實施元旦連假疏運，國道3號西濱交流道北上匝道入口元月1、2日部份時段將封閉管制。聯合報系資料照片

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