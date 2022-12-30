元旦3天連假氣溫、雨勢一次看 跨年這些地方記得帶傘

中央氣象局預報員王君賢表示，今天到元旦連假受東北季風影響，北部、東北部偏涼，其他地區早晚涼，桃園以北、東半部有短暫雨，新竹以南則為多雲為主天氣，整體要到1月5日水氣才會減少。跨年夜桃園以北、東半部有降雨機率，恐會影響觀賞煙火能見度，元旦桃園以北及東半部易下雨，新竹以南地區雲量多，看到首道曙光機率低。

王君賢指出，今天到元旦連假受東北季風影響，桃園以北、東半部有短暫雨，新竹以南則為多雲為主天氣，僅有零星飄雨。因雲量較多減緩輻射冷卻影響，清晨低溫都不會太低，今年清晨最低溫為新北市石門的13.3度，第2為桃園市楊梅的13.6度。

他表示，跨年夜桃園以北、東半部有降雨機率，因水氣較多，恐影響民眾觀賞煙火能見度；新竹以南多雲有零星飄雨，早晚偏涼，建議外出民眾攜帶雨具。元旦桃園以北及東半部容易下雨，看到首道曙光機率低，包含明年最早曙光的蘭嶼及屏東能見機會也不高；新竹以南、澎湖、金門及馬祖因雲量多，多只能透過雲縫看到陽光。

他指出，1日、2日東北季風減弱，溫度些微回升，約於15至19度之間，3日、4日另一波東北季風影響，整體天氣狀況與這幾天類似，桃園以北、東半部有短暫雨，新竹以南為多雲天氣，偶有零星飄雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有局部大雨發生機率，整體預計要到5日水氣才會減少。

王君賢也說，這幾天水氣較多，若與溫度配合得宜，3千公尺以上高山有零星飄雪機會，但大範圍降雪機率不高。

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