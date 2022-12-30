台灣今年南北雨量差異大 南部3氣象站創30年以來新低

中央氣象局今舉辦記者會表示，過去一年(2022年)台灣整體各地氣溫偏暖，全年雨量呈現北多南少，北部鞍部站降雨創設站以來最多紀錄，南部台南、恆春及大武站年平均雨量創近30年最少紀錄，南部水庫水位大多偏低。展望明年第一季，檢視各國數值模式，各地平均氣溫以正常的機率較大，雨量為正常至偏少。

氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，過去一年台灣主要氣候特徵為春季正常偏暖、梅雨季偏冷且降雨集中、夏季高溫少雨、侵台颱風偏少、秋冬季先暖後冷，整體各地氣溫偏暖。全球持續暖化趨勢，今年1到11月全球平均溫度比過去高0.86度，為1880年以來第6高溫，全台11站平均排名第12暖，今年除了2、5、12月外，仍是偏暖一年。

他也說，每年寒流冷氣團平均為1到3個，1到2月是活躍期，今年12月出現2010年以來最早寒流，而早於10月東北季風就較往年有感，11月也是歷史同期最冷，明年第一季還是會有冷空氣下來機會。

呂國臣指出，今年發布3個颱風警報，只有1個侵台，颱風生成總數有25接近正常值，多於7到9月，也連帶影響降雨。全年雨量呈現北多南少差異，鞍部站年雨量創設站以來第1多，基隆第2多，竹子湖及蘇澳第3多，南部地區台南則創設站第9少、恆春第7少、大武第5少，3處平均雨量1299毫米較氣候值少4成。以月份來看，今年5月梅雨季降雨為往年同期第6多，7、8月雨量較同期第2少，10月受尼莎颱風影響，雨量接近氣候值2倍。

呂國臣指出，展望明年第一季，中、東太平洋的冷海溫逐漸減弱，預測反聖嬰現象將持續至明年春季後回復正常。由歷史資料分析，台灣氣候在反聖嬰現象隔年1至3月有氣溫略偏低、西半部雨量偏少特徵，目前反聖嬰訊號逐漸減弱，對台灣影響有不確定性。

此外，他也提醒，冬季大氣穩定，使境外移入汙染物或境內產生汙染物不易擴散，造成細懸浮微粒濃度偏高，空氣品質不佳。

商品推薦