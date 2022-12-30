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元旦連假避塞 台南永康13處交通瓶頸警方公布管制措施
元旦連續假期今天有許多民眾提前返鄉。中山高台南永康、大灣交流道周遭及火車站等13處交通瓶頸經常塞車。台南市永康警分局上午公布交通疏導勤務與建議替代道路，尖峰時段引導管制人車，避免道路壅塞，警方呼籲用路人「多走替代道路、遵從警察指揮」。
交通組長葉敏旭表示，加派警力在大灣交流道、永康交流道、永康火車站、大橋火車站及重要樞紐道路中華路、中山南北路、中正南北路、復興路等交通疏導。
永康分局提醒民眾，各路段車多壅塞，建議多運用替代道路，遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警指揮手勢循序行進。
永康分局長甘炎民表示，勤務指揮中心隨時監看重要路口監視器即時影像，強化轄內重要幹道交通疏導，主動連線警察廣播電台隨時說明轄區最新交通情報、疏導及替代道路等資訊，做即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考，並鼓勵民眾使用相關路況APP行前預判路況，即早選擇適當替代道路通行。
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