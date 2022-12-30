元旦連假墾丁住房開紅盤 警方繃緊神經祭出交管

元旦連假將至，冬季相對暖和的屏東成為熱門旅遊地，恆春半島在車城落山風藝術季和四重溪溫泉季外，還有墾丁龍磐公園迎本島第一道曙光、關山送最後一道夕陽，恆春半島旅宿連假前2天訂房約八成，墾丁核心區幾乎滿房，警方預估將湧入7萬遊客，為紓解大量湧入的車潮，在台1線枋寮至枋山等易壅塞路段及旅遊熱點，祭出多項交通疏導管制措施。

台1線枋寮水底寮路段是前往台東和屏東墾丁的必經路，預估連假首日上午南下車道會出現每小時2500至3000輛的高峰，縣警局將啟動智慧交控系統監控車流、智慧調整號誌，編排各重要路口交通疏導崗實施號誌長綠措施，並視車流量機動實施436.5至445.5公里路段調撥車道及與永翔路口分流交通疏導措施， 另編排警力加強取締汽車違規行駛機慢車道，以紓解車流並降低發生交通事故。

台26線墾丁大街入夜後視狀況實施人車分流管制，每日下午6時至晚上10時，南下往墾丁車輛由墾丁牌樓前右轉大灣路南下，北上車輛由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路北上。東港華僑市場部分，警方除引導車流至周邊停車場停車外，也將朝隆路分隔島缺口以交通錐封閉，禁止車輛迴轉影響車流順暢，另加強取締路邊違規停車，避免違停車輛造成車流回堵，

警方建議前往四重溪溫泉季可搭乘台鐵至枋寮火車站轉乘接駁車，開車民眾可將車輛停放於溫泉季停車場或配合現場交管人員引導至臨時活動停車區；龍磐公園迎曙光部分，元旦0時至8時，台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間，禁止車輛通行，鵝鑾鼻公園、滿州界碑停車場可搭乘免費接駁車前往。

縣府交旅處說，屏鵝公路景觀優化工程已完工，遊客可在美麗的花園公路沿途欣賞潔淨的天際線和海岸線；恆春半島在車城落山風藝術季和四重溪溫泉季外，元旦清晨還有墾丁龍磐公園「屏安迎曙光」、今年最後一天的關山送夕陽，恆春半島旅宿連假前2天訂房約八成，墾丁核心區幾乎滿房， 墾丁有龍磐公園迎本島第一道曙光、關山送最後一道夕陽，恆春半島旅宿連假前2天訂房約八成，墾丁核心區幾乎滿房。圖／本報資料照 墾丁有龍磐公園迎本島第一道曙光、關山送最後一道夕陽，恆春半島旅宿連假前2天訂房約八成，墾丁核心區幾乎滿房。圖／本報資料照

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