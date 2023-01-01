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常吃這些「好心食物」顧心臟 預防心血管疾病找上門

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
常吃這些「好心食物」顧心臟 預防心血管疾病找上門。 圖片來源/unsplash
常吃這些「好心食物」顧心臟 預防心血管疾病找上門。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「護心食物」相關話題，帶您了解網友討論能夠保護心臟的食物有哪些。

飲食多元是台灣身為美食天堂的魅力之一，無論是走在路上或是百貨公司的美食街，可以發現有著來自世界各國的各式餐點，而台灣飲食選擇如此豐富，究竟民眾最愛的是哪一國的料理呢？

每天吃「蘋果」有效降低膽固醇 可口「堅果」清血管趕走壞脂肪

▲ 網友熱議TOP10護心食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP10護心食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上的「護心食物」相關話題討論，可以發現「蘋果」是大家公認的強心聖品，這是由於蘋果含有豐富的果膠，能夠有效降低血液中的膽固醇濃度，並防止動脈硬化、抑制血糖急速上升。此外，蘋果多酚還具有抗發炎、防失智的作用，高密度營養價值也為其帶來「每天一蘋果，醫生遠離我」的知名俗諺。日前就有網友在討論區表示「看新聞才知道原來蘋果對心臟很好」，並詢問大家的看法，引來許多網友分享自己的經驗，如「家裡有心臟病遺傳史，但爺爺每天吃蘋果所以超健康」、「蘋果除了保護心臟，還能美白抗衰老和改善便秘」，建議民眾日常可以攝取足量蘋果，保健心臟及補充維生素C等營養。

而「堅果」類食物則因為富含不飽和脂肪酸，成為許多網友提到的最佳顧心食材，且堅果種類繁多，各自也具有不同的營養功效，像是可以增進記憶力的核桃、預防骨質疏鬆的腰果、防止細胞老化的杏仁，和生酮飲食最愛的夏威夷豆等，都是有利心血管健康的良好油脂來源。有民眾就在社群網站發文請益「膽固醇過高但嘴饞想吃零食怎麼辦」，吸引熱心網友留言回覆「試試看吃無調味的堅果，可口又健康」、「把堅果磨碎加上綠色蔬菜和植物油，做成的堅果醬好香好美味」，提供大家營養新吃法。

至於「黑巧克力」中，可可所含的黃烷醇也相當有益於心臟健康，黃烷醇能夠維持血管彈性和血液循環，促進心血管與腦血管的運作。有網友就在部落格上分享關於巧克力的冷知識，提到「我都吃80%以上的巧克力當零嘴，可以控制食慾還能預防心律不整」，不過值得注意的是通常可可比例較高，糖分與油脂比例較低的才稱為黑巧克力，食用添加物過多的巧克力，反而可能增加三高風險。

氣溫下降時，心血管疾病更容易發作，因此要格外注意心臟健康的保養，嚴密控制飲食，適量攝取不同來源的顧心食物，才能兼顧營養均衡與心血管健康喔！

觀看原文→https://bit.ly/3FXpuIm

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

巧克力 生酮飲食

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