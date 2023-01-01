冬季皮膚乾癢問題多 網推鎖水及防曬都不能少！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「冬季養膚方式」相關話題，帶您了解網友們在冬天都是如何維持肌膚水潤。

伴隨冬季到來的除了歡樂佳節氣氛之外，冰凍的冷空氣也隨之而來，對敏感的肌膚造成不小影響，各種皮膚乾癢、龜裂的問題隨之產生，使冬天的保養難度更上一層樓。你是否也在冬季時受肌膚困擾所苦呢？其實只要透過稍微調整平時使用的產品性質或是清潔次數，還是可以很輕鬆地維持膚質，就算在寒冷的冬天，肌膚也依然水嫩。就讓我們來看看網友們都推薦什麼冬季養護方式吧！

冬天「鎖水」更重要 冬陽底下出門在外「防曬」依然不可少

▲ 網友熱議的5大冬季養膚方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

冬季時肌膚特別容易乾燥、脫皮，因此要如何「保濕鎖水」更是重要，除了透過精華液補充水份外，保養流程中最好根據膚質抉擇是否挑選乳液等油性的產品進行鎖水。在討論區有關冬天保養的討論中，就有網友提到「我皮膚偏乾，所以一定會選保濕度比較高的產品」、「我自己夏天只用化妝水和精華，補水和保養，冬天才會加上乳液」，表示偏乾性的肌膚在面對較乾燥的天氣時，鎖水養膚步驟絕對不可少；偏油性肌的網友們則表示「油肌不擦乳液也不影響」，提到使用過油的產品反而會導致痘痘等其他肌膚問題，因此還是需了解自己的膚質後再挑選合適的保養品，以免肌膚狀況越保養反而越糟。而如果真的遇到難以解決的肌膚困擾，網友也說明「諮詢專業人士」的重要性，必要時還是建議尋求皮膚科醫師的協助。

冬季的氣候特徵除了乾燥外當然也少不了寒冷，此時人體的皮脂分泌減少，其實應注意的是「避免過度清潔」，若是使用清潔力過強的洗面乳或沐浴乳，反而可能破壞角質層，使肌膚水份更容易流失。網友提到自己平常習慣使用控油力強的洗面乳，但是「換季還會有紅紅的像小疹子、鼻翼脫皮問題」，並表示會考慮較溫和的清潔產品，希望能減少冬天脫皮、掉屑的困擾；另外也有網友建議要避免使用過熱的水洗臉，說道「水溫過熱會造成肌膚刺激，還會過度帶走肌膚皮脂」，認為反而使肌膚更容易出油，失去原本的平衡。

另外，因冬季十分寒冷，時常會讓人忽略紫外線帶來的傷害，雖然太陽帶來的溫度減少，但紫外線仍然存在！如果輕忽了「防曬」，老化、曬黑、曬紅等問題依然會找上門。對於討論區中「冬天是不是可以不用防曬」的問題，網友紛紛表示「一年四季都要防曬啊！」、「防曬全年無休」，建議大家在外出時都要也要記得做好防曬保養，以免在不知不覺中曬到過多紫外線而導致皮膚出現曬斑或是皺紋等困擾。

冬季的肌膚雖然較不易出油、出汗，但隨之而來的是乾燥、發癢等問題，為日常的肌膚保養帶來困擾，只要我們懂得透過適當的調整保養品組合與改善清潔方式，依然可以將肌膚維持在良好狀態。當然也不要忘記在情況嚴重時求助醫生還有保持良好的生活作息，讓皮膚問題能在第一時間獲得治療並維持在最佳狀態！

觀看原文→https://bit.ly/3vod6Mz

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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