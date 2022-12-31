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天冷就是想泡湯！揭露網友私心最愛10大溫泉景點

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
天冷就是想泡湯！揭露網友私心最愛10大溫泉景點。 圖片來源/unsplash
天冷就是想泡湯！揭露網友私心最愛10大溫泉景點。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「溫泉」相關話題，帶您了解台灣溫泉排行前10名。

隨著冬日低溫侵襲，許多民眾選擇泡湯作為放鬆身心的休閒活動。由於台灣得天獨厚的地質環境，溫泉的蹤跡幾乎遍佈全台所有縣市，豐富泉質更是讓每個地區的溫泉各具特色，究竟哪些溫泉景點最受歡迎呢？快來看看網友怎麼說！

北投」硫磺溫泉舒緩肌肉痠痛 「礁溪」溫泉村設備優機能佳

▲網友熱議10大台灣溫泉 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲網友熱議10大台灣溫泉 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對溫泉的相關話題討論，可以發現位於台北市的「北投溫泉」是最多人提及的景點。北投溫泉是日據時期最著名的泡湯勝地，泉質分別為地熱谷附近的青磺泉、有牛奶湯美稱的硫磺谷白磺泉、和頂北投一帶的鐵磺泉，雖然氣味濃重，但卻有助於舒緩皮膚不適與肌肉痠痛。有民眾就在討論區請益雙北溫泉景點推薦，吸引熱心網友回覆「北投交通最方便，泉水裡有硫磺蠻特別的」、「去北投泡湯放鬆一下，結束還可以搭捷運去士林夜市吃東西」，另外也有人根據自身經驗提醒道「硫磺泉容易讓金屬氧化產生鏽斑，建議泡湯前要將飾品取下」，以免享受完溫泉卻發現銀戒變黑戒，得不償失。

而位於宜蘭縣的「礁溪溫泉」也是大家高度討論的熱門景點，礁溪溫泉是台灣少見的平地溫泉，水質屬於清澈無臭的碳酸氫鈉泉，因為富含礦物質的關係，沐浴後能使得肌膚更加光滑柔細，飲用經過處理的礦泉水也有益於身體健康。日前就有網友發文表示「礁溪火車站真的是溫泉勝地，遍佈近百家湯屋、浴池和溫泉飯店」，讚嘆礁溪泡湯的便利性，讓許多有同感的網友紛紛留言迴響「礁溪根本就是溫泉村，發展規劃得還不錯」，認為礁溪溫泉規模大且當地生活機能完善，相當適合在週末假期去觀光旅遊。

此外，也有不少民眾認為南投的「東埔溫泉」別有洞天，表示該地山麓環繞，弱鹼性的碳酸泉從岩縫石層湧現，呈現出水氣氤氳、白煙裊裊的優美景緻令人忘懷，而附近還有八通關古道、父不知子斷崖、情人谷和彩虹瀑布等知名景點，都很值得在泡湯完漫步遊覽。有網友就在社群網站上分享「去南投東埔泡半露天溫泉，泡湯的同時享受美景很放鬆療癒」，引起不少網友共鳴「前往東埔的車程很美，每次去都覺得心靈受到洗滌」、「泡東埔溫泉的時候邊吸收芬多精，邊吃甜美多汁的豐丘葡萄」，表示在東埔泡溫泉就像是種奢華享受。

你也喜歡泡溫泉嗎？寒冷的週末假期不妨規劃一場溫泉之旅，參考網友熱議的溫泉景點，享受溫暖療癒的泡湯行程吧！

觀看原文→https://bit.ly/3G4gNMh

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

溫泉 北投

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