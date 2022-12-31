世界美食大比拼！台灣人最愛這一味

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「異國料理」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的6大異國料理排行。

飲食多元是台灣身為美食天堂的魅力之一，無論是走在路上或是百貨公司的美食街，可以發現有著來自世界各國的各式餐點，而台灣飲食選擇如此豐富，究竟民眾最愛的是哪一國的料理呢？

韓流帶起「炸雞配啤酒」風潮 「冬蔭功海鮮湯」色香味俱全

▲ 網友熱議TOP6異國料理 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

隨著韓劇與K-POP的流行，韓國的飲食文化也深深地影響台灣，觀察網友對「異國料理」相關話題的討論，就以「韓式料理」聲量最高，其中，韓式炸雞十分受到民眾歡迎，不少網友說道「自從看了『來自星星的你』，現在追劇都很愛點炸雞配啤酒」、「韓式炸雞鹹甜的醬汁加上酥酥脆脆的外皮，第一次吃的時候感覺像發現新大陸」、「有很多種醬汁可以選，推薦半半套餐可以一次吃到兩個口味」，表示韓式炸雞的魅力在於多款醬汁與酥脆的外皮。

而聲量排行第二的「泰式料理」同樣備受關注，與韓式料理的甜辣不同，泰式料理更偏向酸辣口味，許多網友表留言「對於愛吃很辣的人來說，泰式料理真的很對味」、「涼拌海鮮酸酸辣辣的很清爽，適合當開胃菜」、「冬蔭功海鮮湯裡有放檸檬葉、香茅，聞起來很香，整碗紅紅的，吃起來辣度夠很過癮」，表示泰式料理很適合愛吃辣與喜歡辛香料的民眾。

此外，「美式料理」也是台灣民眾常見的飲食選擇，美式料理的特色是速食，許多網友留言「薯條真的是美式料理的精髓，漢堡果然就是要配薯條」、「快樂肥宅餐點起來」，表示美式料理雖然熱量高，卻仍讓人欲罷不能；另一方面，「日式料理」中的拉麵也是話題焦點之一，不只有網友特別製作「捷運拉麵地圖」，知名拉麵店更是大排長龍，甚至有網友分享「排隊攻略」，誇張說道「下次可以抽了號碼牌後去看一場電影再回來」。

你最喜歡哪一國的料理呢？如果以上有國家的美食你還沒吃過，不妨趕快預約異國料理餐廳，試試網友推薦的特色餐點，來場舌尖上的環遊世界吧！

觀看原文→https://bit.ly/3vrEXeM

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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