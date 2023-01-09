這個優惠太強了！刷花旗滿額享2,000元回饋 每筆滿888元抽兔年百萬大紅包！

除舊布新、新年購物、年節旅遊、家人聚餐……，過年需要花錢的地方還真不少，當然要精打細算才可以！花旗信用卡祭出優惠活動，不限卡別、不限通路，讓你從年前買到年後，每一筆消費都有機會享超狂回饋，就是要讓你兔來運轉、玉兔臨風一整年！

花旗信用卡推出超狂回饋，讓卡友聰明消費好運一整年。 圖／李清宇提供

【春節攻略1】全通路一般刷卡消費，瘋享百萬旅遊金

隨著邊境解封，FB、IG上經常可以看見好友上傳出國旅行的照片，是否也喚起你的旅遊魂了呢？即日起到2023年2月28日，花旗卡友只要登錄參加「花旗迎新購物祭 瘋享百萬旅遊金」活動，全通路累積合格消費滿10萬元，就能把2,000元易遊網旅遊金拿到手(限量7,500份)，單筆合格消費滿888元(含)以上，就可抽易遊網10萬元旅遊金(共10名)，刷越多筆就享越多抽獎機會！正、附卡合併計算，所有獎項每正卡人分別限回饋乙次。易遊網旅遊金超好用，可兌換機票、飯店住宿、餐廳票券，國內外旅遊任你行，立刻實現你新年想要旅行的願望！

花旗卡友全通路累積消費滿額回饋2,000元，且單筆合格消費滿888元(含)以上即可抽易遊網10萬元旅遊金。 圖／花旗活動官網

除了好康旅遊金等你拿，花旗銀行連行李箱都幫你準備好了！卡友登錄活動且單筆消費滿888元(含)以上，再於臉書活動貼文留言且標記2個好友，就可以加碼抽Georg Jensen Travel丹麥精品行李箱雙件組，一共會抽出兩名幸運兒 (每臉書帳號僅有乙次獲獎機會，且每正卡人限獲獎乙次)。旅行最潮好物，立刻搞定！

【春節攻略2】百貨購物最強回饋高達15%

新的一年除了要添購新衣外，換季保養品也不可少，想把年終獎金變成自己喜歡的樣子，免不了要到百貨公司來刷一波！於指定期間刷花旗卡，遠東百貨最高享15%回饋，新光三越最高享10%回饋，SOGO百貨最高享11%回饋，超值回饋讓你盡情買！別忘了要登錄「花旗迎新購物祭 瘋享百萬旅遊金」活動，滿額同享商店回饋與活動回饋！

百貨公司、網購、3C電器、量販店大賣場購物，刷花旗卡都可享超強回饋。 圖／book提供

【春節攻略3】網購下單暢享最高12%回饋

網購族也有福了！指定活動期間卡友於購物網站即時下單，PChome線上購物最高享12%回饋、momo購物網最高享10%回饋、Yahoo! 奇摩購物中心/ 超級商城最高享10%(皆限量需登錄)，就是要讓你開春花錢不手軟，刷越多回饋越多！登錄網購活動再登錄「花旗迎新購物祭」活動，放大你的回饋之餘，10萬大獎說不定就是你的！

【春節攻略4】除舊布新大展鴻兔，家電、生活用品一次購足

各式優惠可與「花旗迎新購物祭 瘋享百萬旅遊金」並行，雙重享回饋。 圖／book提供

春節是除舊布新的時節，家中的老舊家電是不是該汰換了呢？過年團圓、走春拜年，年菜和伴手禮準備好了沒？放心，你還沒想到的，花旗都替你想到了！指定活動期間刷花旗卡，燦坤最高享6,000元回饋、全國電子最高享3,300元回饋(皆限量需登錄)；家樂福、大潤發、愛買量販店，最高享200元回饋，讓你3C好物、豪華年菜、夢幻伴手禮，新春必買夯品一次購足！

【春節攻略5】小資首選，旅遊訂房最優9折省超多

活動期間家族旅遊、情侶出遊、一個人獨旅慢遊，花旗卡讓你用優惠的訂房價格，開開心心的出遊，旅遊訂房刷花旗卡，可享Hotels.com最優9折、Booking.com最優9折、Agoda最優94折，要出遊的你絕對不能錯過！愛旅遊的你也當然要登錄「花旗迎新購物祭 瘋享百萬旅遊金」活動，回饋易遊網旅遊金超好用，就讓花旗回饋助您的出遊一臂之力吧！

上述旅遊訂房折扣、家電量販、網購回饋、百貨回饋，都可以和「花旗迎新購物祭 瘋享百萬旅遊金」活動並行，好運兔YOU，雙重享回饋。兔年想要聰明消費、享受超值回饋，就趕快來登錄參加活動！更多詳細內容請詳花旗活動官網 www.citibank.com.tw/n5

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