冬天就是要吃關東煮！網推薦必加「這些」最對味
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤半年網友熱議的「關東煮食材」相關話題，帶您了解有關網友熱議的10大關東煮食材有哪些。
隨著一波又一波的冷氣團接力報到，濕濕冷冷的天氣最適合來碗熱呼呼的關東煮，不僅能暖暖身體，還可以享受到多種食材，像是黑輪、白蘿蔔、油豆腐都是關東煮裡常見的經典配料，而還有哪些食材也一樣大受歡迎？
黑輪Q彈口感是網友心中NO.1 白蘿蔔吸滿湯汁成關東煮靈魂！
觀察半年以來網友針對「關東煮食材」的討論，由魚漿作成的「黑輪」是不少人心目中的必點品項之一，黑輪彈性的口感，配上甜甜鹹鹹的關東煮醬一起吃，簡直幸福感滿滿，加上黑輪屬於常見食材、價格又親民，是很多人從小吃到大的回憶，有人就分享因為小時候沒什麼錢，天冷時「都跑去買一串黑輪，然後裝滿滿的湯」。而號稱關東煮經典配料「蘿蔔」，也是多數網友每逢吃關東煮都會點的食材，切成塊的蘿蔔通常會與關東煮湯汁一起熬煮，這也讓吸滿湯汁的蘿蔔吃起來十分入味，喜愛蘿蔔的網友就說「菜頭才是本體」、「白蘿蔔必點」。此外，口感香Q的「甜不辣」也同樣受到許多人指名必吃，由於湯汁會把甜不辣的炸皮泡得更軟爛入味，喜歡這種口感的網友就說「圓的甜不辣真的很好吃」。
而種類多元的豆腐也很適合加入關東煮，最常見的基本配料就是「油豆腐」，經過油炸後的油豆腐，酥脆外皮讓豆腐不易碎也更容易吸附湯汁，不少網友都認同「油豆腐才是真的好吃」，還有人說「每次去都只想夾滿油豆腐阿，不夾三塊不滿足阿」，還有網友大推「鱈魚豆腐」，表示「吃起來軟綿綿的很像棉花糖」，呼籲沒吃過的人必須嘗試。
此外，吃關東煮時「米血」更是不可少，米血不僅是台灣經典美食，放在關東煮裡面更與湯汁相得益彰，尤其不少人還特別喜歡挑「泡爛的米血糕」、「鍋底的豬血糕」，指出軟軟嫩嫩的最好吃。
看完以上網友喜愛的配料，下次還在猶豫該點什麼食材時，不妨試試看網友們的最佳組合，趕快來點一碗關東煮，溫暖你的冬天！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》
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