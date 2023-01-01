快訊

金正恩談新年新政策：大量製造戰術核武、增加核彈頭數量

不斷更新／元旦連假第2天 國道將湧北返車潮 避開14地雷路段

總統府元旦升旗典禮 蔡英文、蔣萬安同台唱國歌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬天就是要吃關東煮！網推薦必加「這些」最對味

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
冬天就是要吃關東煮！網推薦必加「這些」最對味。 圖片來源/unsplash
冬天就是要吃關東煮！網推薦必加「這些」最對味。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤半年網友熱議的「關東煮食材」相關話題，帶您了解有關網友熱議的10大關東煮食材有哪些。

隨著一波又一波的冷氣團接力報到，濕濕冷冷的天氣最適合來碗熱呼呼的關東煮，不僅能暖暖身體，還可以享受到多種食材，像是黑輪、白蘿蔔、油豆腐都是關東煮裡常見的經典配料，而還有哪些食材也一樣大受歡迎？

黑輪Q彈口感是網友心中NO.1 白蘿蔔吸滿湯汁成關東煮靈魂！

▲ 網友熱議10大關東煮食材 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議10大關東煮食材 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察半年以來網友針對「關東煮食材」的討論，由魚漿作成的「黑輪」是不少人心目中的必點品項之一，黑輪彈性的口感，配上甜甜鹹鹹的關東煮醬一起吃，簡直幸福感滿滿，加上黑輪屬於常見食材、價格又親民，是很多人從小吃到大的回憶，有人就分享因為小時候沒什麼錢，天冷時「都跑去買一串黑輪，然後裝滿滿的湯」。而號稱關東煮經典配料「蘿蔔」，也是多數網友每逢吃關東煮都會點的食材，切成塊的蘿蔔通常會與關東煮湯汁一起熬煮，這也讓吸滿湯汁的蘿蔔吃起來十分入味，喜愛蘿蔔的網友就說「菜頭才是本體」、「白蘿蔔必點」。此外，口感香Q的「甜不辣」也同樣受到許多人指名必吃，由於湯汁會把甜不辣的炸皮泡得更軟爛入味，喜歡這種口感的網友就說「圓的甜不辣真的很好吃」。

而種類多元的豆腐也很適合加入關東煮，最常見的基本配料就是「油豆腐」，經過油炸後的油豆腐，酥脆外皮讓豆腐不易碎也更容易吸附湯汁，不少網友都認同「油豆腐才是真的好吃」，還有人說「每次去都只想夾滿油豆腐阿，不夾三塊不滿足阿」，還有網友大推「鱈魚豆腐」，表示「吃起來軟綿綿的很像棉花糖」，呼籲沒吃過的人必須嘗試。

此外，吃關東煮時「米血」更是不可少，米血不僅是台灣經典美食，放在關東煮裡面更與湯汁相得益彰，尤其不少人還特別喜歡挑「泡爛的米血糕」、「鍋底的豬血糕」，指出軟軟嫩嫩的最好吃。

看完以上網友喜愛的配料，下次還在猶豫該點什麼食材時，不妨試試看網友們的最佳組合，趕快來點一碗關東煮，溫暖你的冬天！

觀看原文→https://bit.ly/3I9Q97o

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

冷氣團

延伸閱讀

台北／享鴨 烤鴨與中華料理 鴨片擺盤像朵盛開太陽花、口感軟嫩

迎跨年！全家便利商店限時推「茶葉蛋2顆20元」　限時4天Fami!ce霜淇淋、Let’s Café美式咖啡／拿鐵買1送1

食譜／簡單零難度青蚵燒豆腐 好吃又下飯

不是玉米筍，最「髒」蔬菜是它！譚敦慈教正確洗菜法：分3次這樣洗

相關新聞

今日起！2023元旦、1月「咖啡手搖優惠包」：星巴克買1送1、0元珍奶、全聯1元熱美式

2023年喝起來！優惠喝手搖、咖啡迎新年～UDN小編整理了以下超商、手搖及連鎖咖啡品牌等超過15家元旦及新年優惠，超夯全家霜淇淋、咖啡、星巴克、各家超人氣手搖、外送優惠統統有。買一送一不夠看？還有0元

漲聲響起來！3品牌撐不住，仍有「這2家」苦撐不喊漲，網哀號：吃不起

荷包又縮水了！連鎖餐飲品牌擋不住通膨及原物料壓力，宣布將自明年起調整部分售價，包含漢堡王及三商巧福，台灣冰品品牌小美也撐不住而調整冰棒售價。漲聲紛紛響起，但仍有兩大連鎖品牌努力苦撐，表示尚無調漲計畫。

連鎖漲價又一家！三商巧福喊話：懇請繼續支持

繼速食連鎖業者麥當勞、肯德基、漢堡王接連喊漲之後，連鎖牛肉麵「三商巧福」也撐不住要漲價了。網友去店用餐時，發現店內張貼的...

跨年優惠快追！「10大速食+6大飲料」麥當勞、漢堡王、繼光香香雞、康青龍、春陽茶事統統「買一送一」

迎接2023跨年倒數要來了！ 不管你是有計畫與一群朋友相約慶祝，還是天氣寒冷只想宅在家，幫大家整理各大速食業者及手搖飲料的「跨年限定優惠」，例如麥當勞外送不間斷、肯德基爽吃1元炸雞和蛋撻、繼光香香雞買

饕客不捨！MAD by Le Kief營業至12/31 2023年以進化版回歸

位於「原台北刑務所官舍——愛國東路3號」的Fine Dining餐廳「MAD by Le Kief」，是Le Kief集...

2023新年伴手禮！花神、星巴克、點點心聯名八結蛋捲&精品糕餅推薦

2023/1/21就是除夕夜，一路從1/20（五）放到1/29（日）總共十天，也代表除了出門走春，也多了很多拜訪親朋好友的機會。伴手禮物色好了嗎？送個好吃又好看的新年禮盒，把新年的喜氣分享給大家！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。