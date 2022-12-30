東勢林場滿山楓紅 10點前入園享早鳥優惠

本周末就是2023年元旦假期，東勢林場遊樂區推出「悠遊森林迎曙光」系列活動，即日起至明年1月20日止，每天上午10點前入園可享早鳥160元門票優惠。農場表示，場內正值滿山楓紅，元旦連假舉辦闖關活動，歡迎民眾上山迎新年。

時序入冬，位於台中市東勢區的東勢林場遊樂區，農場楓香、青楓、落羽松、油桐樹等變色葉植物紛紛換上鮮豔的冬衣，轉換顏色，滿山楓紅，相當漂亮。

東勢林場表示，梅花已含苞待放，點點白花綴枝頭，預計元月上旬將進入盛開期。

除了賞花、賞楓外，農場推出「悠遊森林迎曙光」系列活動，活動期間自即日起至2023年1月20日止，上午10時前入場，門票早鳥優惠價每人160元。

元旦連假期間(2022年12月31日至2023年1月2日止)，凡入場轎車的車牌號碼尾數有2者，全車每人以125元優惠價購票入場(每車以5人為限)。

農場忘憂池旁在元旦連假舉辦「新年祈福迎曙光闖關活動」，憑入場門票可免費兌換闖關卡，完成闖關可參加抽獎活動，獎項包含：免費住宿券、入場券等。此外，農場推出定時導覽解說、街頭藝人表演等活動，歡迎遊客上山迎新年。 東勢林場遊樂區的楓香、青楓、落羽松、油桐樹等變色葉植物紛紛換上鮮豔的冬衣，轉換顏色，滿山楓紅，相當漂亮。圖／東勢林場遊樂區提供 東勢林場遊樂區的楓香、青楓、落羽松、油桐樹等變色葉植物紛紛換上鮮豔的冬衣，轉換顏色，滿山楓紅，相當漂亮。圖／東勢林場遊樂區提供 東勢林場遊樂區的楓香、青楓、落羽松、油桐樹等變色葉植物紛紛換上鮮豔的冬衣，轉換顏色，滿山楓紅，相當漂亮。圖／東勢林場遊樂區提供 東勢林場遊樂區的楓香、青楓、落羽松、油桐樹等變色葉植物紛紛換上鮮豔的冬衣，轉換顏色，滿山楓紅，相當漂亮。圖／東勢林場遊樂區提供

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