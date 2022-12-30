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疫後復甦！長榮航空年終3個月 華航未定案、擬爭取調薪

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空疫後復甦，今年年終獎金3個月。圖／長榮航空提供
長榮航空疫後復甦，今年年終獎金3個月。圖／長榮航空提供

國境開放，旅遊、航空業逐漸復甦，長榮航空今年年終入帳，員工透露今年有3個月，為去年疫情期間的2倍，但仍少於疫情前平均4個月。長榮航空僅表示，年終獎金一向是依員工個人表現核發，每個人會有些微差異。至於中華航空年終獎金則尚未定案，但照慣例同樣會發放1個月年度獎金，華航企業工會也將爭取明年調薪。

長榮航空2016年至2018年稅後淨利依序為34.8億元、57.5億元、65.5億元，年終獎金皆為4個月；2019年因罷工影響，稅後淨利39.8億元，年終獎金僅2.5個月；2020年因疫情稅後淨利更為負33.6億元，未發放年終獎金；去年稅後淨利66.1億元，年終獎金發放1.5億元；今年疫後持續復甦，前三季稅後淨利63.9億元，年終獎金核發3個月。

長榮航空有員工表示，隨著疫後航空業復甦，時隔2年還能領到3個月可說是小確幸；另有地勤認為，3個月獎金較少，仍低於往年平均4個月。

另外，中華航空表示，該公司年終獎金尚未定案，目前仍要與工會協商，預計明年農曆年前會發放，今年照慣例也會發放全體員工1個月年度獎金。

華航企業工會理事長劉惠宗指出，等明年1月財報數字出爐才會跟公司談年終獎金，但受公司布局方向、大環境趨勢影響，可能沒有長榮航空這麼多，但該爭取的還是會爭取，另在福利上也希望多照顧員工，會朝調薪方面著手，考量通膨等因素，目前朝參考去年爭取加薪4%幅度努力。

劉惠宗表示，長榮航空今年營運很強，前3季稅後淨利就達60多億元，華航預估僅一半，約30多億元，確切數字仍要待財報出爐。他說明，兩公司主要為營運方向的差異，與好壞無關，長榮主要布局北美航線，華航則是布局東北亞及中國大陸，不同國家疫後復甦速度影響很大。

長榮 華航 疫情

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