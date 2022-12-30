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跨年淡水河畔賞煙火 蘆洲警教如何避車潮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
明天（31日）晚間將於淡水河兩岸舉辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」活動，蘆洲警提醒民眾可多利用大眾運輸系統前往。圖／蘆洲警分局
明天（31日）晚間將於淡水河兩岸舉辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」活動，蘆洲警提醒民眾可多利用大眾運輸系統前往。圖／蘆洲警分局

明天（31日）是2022年最後一天，晚間將於淡水河兩岸舉辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」活動，預計從下午2時起，八里區龍米路段車潮就會逐漸增加。蘆洲警方呼籲，民眾除可提早出門外，也可利用台64線轉台61線、重陽大橋轉洲美快速道路接大度路前往八里、淡水會場，以避開易壅塞路段。

蘆洲警方局表示，明天（31日）晚上，將於淡水河兩岸舉辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」活動，預計當日下午2時起，八里區龍米路段車潮將會逐漸增加，民眾儘量提早出門，並可選擇搭乘大眾運輸交通工具前往觀看。

若要自行開車前往，民眾可利用台64線轉台61線匝道前往八里會場；亦可改行重陽大橋轉洲美快速道路接大度路，前往淡水會場，以避開龍米路段及關渡橋等易壅塞路段。

另外，元旦連續假期從明天（31日）開始到下周一（1月2日）共計3天。預計民眾觀光旅遊、參加元旦跨年活動，部分路段將湧現大量車潮，為維持交通順暢，蘆洲警分局於連假前1日（今天）及連假期間，針對轄區五股交流道、成泰路段、龍米路段、八里渡船頭等交通樞紐均會派遣警力及義交加強疏導。

用路人如要開車出門，可先妥善規劃行程，確認行車路線，並了解交通疏導管制措施及做好車況檢查，行經易壅塞路段，建議可避開尖峰時段或行駛替代道路因應。

明天（31日）晚間將於淡水河兩岸舉辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」活動，圖為煙火觀賞點指示牌配置圖。圖／蘆洲警分局
明天（31日）晚間將於淡水河兩岸舉辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」活動，圖為煙火觀賞點指示牌配置圖。圖／蘆洲警分局
明天（31日）晚間將於淡水河兩岸舉辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」活動，開車民眾可依圖例找尋停車地點。圖／蘆洲警分局
明天（31日）晚間將於淡水河兩岸舉辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」活動，開車民眾可依圖例找尋停車地點。圖／蘆洲警分局
明天（31日）晚間將於淡水河兩岸舉辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」活動，蘆洲警提醒民眾可多利用大眾運輸系統前往。圖／蘆洲警分局
明天（31日）晚間將於淡水河兩岸舉辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」活動，蘆洲警提醒民眾可多利用大眾運輸系統前往。圖／蘆洲警分局

淡水河 八里 車潮

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