東北季風影響北台持續濕涼 下周轉晴時間點曝

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(30日)晨台灣上空布滿中層雲阻檔「輻射冷卻」、迎風面有低層雲堆積，新竹以南最低氣溫明顯回升，桃園以北、東北部局部降雨。跨年(明晚)、迎曙光(元旦晨)活動因迎風面雲多、偶有局部短暫雨，並不理想，新竹以南則不受影響。下周四、五(5、6日)氣溫漸升，西轉晴、東偶局部短暫雨。

吳德榮指出，今晨截至4點53分本島各縣市平地最低氣溫為新北(石門區)13.3度，其他各地區平地最低氣溫為中部(台中清水區)14.1度、南部(台南南化區)14.7度、東部(宜蘭五結鄉)15.0度。各地區平地氣溫北部14至19度、中部14至23度、南部15至25度、東部15至23度。

他表示，根據最新(29日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今受「東北季風」影響，北、東偶雨，新竹以南多雲時晴，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。明天、元旦(31、1日)仍受「東北季風」影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；氣溫微升，北台仍濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。跨年(明晚)、迎曙光(元旦晨)活動因迎風面雲多、且偶有局部短暫雨，並不理想，新竹以南則不受影響。

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，下周一(2日)起至周三(4日)另一波微弱冷空氣逐漸南下，氣溫略降，仍是迎風偶雨、背風晴的天氣，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。目前模擬冷空氣僅屬「東北季風」的級別，連「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的標準都達不到，無需與前2波「寒流」相提並論。下周四、五(5、6日)氣溫漸升，天氣好轉，西晴、東偶局部短暫雨。

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