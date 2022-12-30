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癌症時鐘 快轉1秒 大腸癌連15年居首

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
民國一○九年新增罹癌人數十二萬一九七九人，大腸癌連續十五年位居榜首。記者杜建重／攝影
民國一○九年新增罹癌人數十二萬一九七九人，大腸癌連續十五年位居榜首。記者杜建重／攝影

國健署昨天公布一○九年癌症登記報告，新發生癌症人數為十二萬一九七九人，相較一○八年增加七二五人，癌症時鐘再快轉一秒，平均每四分十九秒就有一人罹癌；全癌症發生年齡中位數為六十四歲，但甲狀腺癌發生年齡中位數僅五十歲，乳癌及子宮體癌為五十六歲，口腔癌、子宮頸癌為五十八歲，民眾應提高警覺。

肺癌新增數緊追在後

10大癌症發生率 4癌上升 製表／醫藥組
10大癌症發生率 4癌上升 製表／醫藥組
一○九年十大癌症男女合計，依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤。大腸癌蟬聯十五年居十大癌症排行首位，新增一萬六八二九人，肺癌一萬六三七○人緊追在後。

肺癌權威、台大醫院癌醫中心分院副院長陳晉興表示，今年七月起推動低劑量電腦斷層檢查（ＬＤＣＴ），相信肺癌個案數將超越大腸癌，成為十大癌症第一位，如能早期篩檢、治療，就可降低死亡率。

乳癌發生率持續上升

女性乳癌一萬五二五九人，雖然排名第三，因為集中於女性，因此，標準發生率位居第一（十萬分之八十二點一），而大腸癌也才十萬分之四十點五；國健署長吳昭軍指出，乳癌發生率持續上升，令人憂心，代表篩檢速度遠遠落後發生率。此外，甲狀腺癌、胃癌的標準發生率也處於上升態勢。

男性十大癌症發生率依序為依序為大腸癌、肺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，名次排序與一○八年相同。

女性十大癌症發生率依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、胃癌、皮膚癌、子宮頸癌；與一○八年相較，胃癌上升至第八位，皮膚癌及子宮頸癌往後至第九、十位。

如以性別做區分，男性食道癌、口腔癌、標準化發生率，分別為女性十四點六倍、十點四倍，再者，膀胱癌、肝癌則分別為女性的二點八倍、二點七倍；整體來說，男性癌症年齡標準化發生率為女性的一點一倍，一○九年男性罹癌人數六萬三八九三人、女性五萬八○八六人。

一○九年癌症時鐘快轉一秒，陳晉興表示，癌症是老年人疾病，台灣邁向超高齡社會，除了腦中風、心肌梗塞等，老年人最常往生的原因就是癌症，未來癌症時鐘持續快轉，是無法避免的趨勢。

癌症 子宮頸癌 肺癌

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