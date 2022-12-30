快訊

足球／比利病逝梅西願安息 C羅：向永遠的國王道別

封關日！台股早盤漲逾150點 台積電開盤上漲9元

獨／新北驚爆國中校長痛扁學生 隱匿不報竟僅記申誡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基本工資、育兒津貼…16項元旦新制

聯合報／ 記者鄭媁王聖藜／台北報導
基本工資調升，每月基本工資由25,250元調整至26,400元。(本報系資料庫)
基本工資調升，每月基本工資由25,250元調整至26,400元。(本報系資料庫)

行政院昨天公布明年元旦起實施的十六項惠民措施。包含基本工資調高，月薪調升到二萬六千四百元、時薪一七六元，預估有二三二萬人受惠，另包括健保費率也不調漲。

此外，民法修法將成年年齡調降為十八歲的新規定，也於明年元旦起施行，等於未來結婚年齡從廿歲降為十八歲，此外，只要年滿十八歲就可自行租屋簽約、開銀行帳戶、申辦信用卡、貸款等，不用先取得法定代理人同意，還可擔任商業公司發起人、董事。

明年起育兒津貼、托育補助取消排富，公托教保員、托育人員也將加薪。記者胡經周／攝影
明年起育兒津貼、托育補助取消排富，公托教保員、托育人員也將加薪。記者胡經周／攝影

元旦新措施還包括育兒津貼及○至二歲托育補助取消排富；調高每人基本生活費用，每年由十九萬二千元調為十九萬六千元，約二三○萬戶受惠；調高綜所稅免稅額、扣除額，約有六四一萬戶受惠。

此外，因應升息，政府全額吸收學貸、青創、紓困貸款增加的利息，學貸約七十八萬人、勞工紓困貸款約一五九萬名、勞工青創約六萬家企業等。

大宗物資降稅措施，延續進口黃豆、小麥及玉米免徵營業稅，水泥、汽柴油減徵貨物稅，以及牛肉、奶油、奶粉、小麥等廿二項貨品，調降關稅至明年三月底；老舊大型車汰舊換新減徵貨物稅，每輛最高減徵四十萬元，約有一萬五千輛受惠。購買電動機車補助，每輛最高補助七千元。住宅冷氣、冰箱汰舊換新節能補助，汰換為能效一級者，每台補助三千元，另可享減徵貨物稅最高兩千元，至明年六月止。

減徵 元旦 青創

延伸閱讀

明年元旦起 行政院16項惠民措施看這裡

0到6歲市府養 綠議員憂恐要花近26億 高虹安：先試算盤點

元旦逢假日 老闆應給上班者補休或加倍工資

12/29【早晨財經速解讀】中國疫情爆發大缺工 蘋果重挫3%破底!特斯拉止跌 今年以來跌近7成 基本工資調漲 實質工資衰退?

相關新聞

東北季風影響北台持續濕涼 下周轉晴時間點曝

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(30日)晨台灣上空布滿中層雲阻檔「輻射冷卻」...

東勢林場滿山楓紅 10點前入園享早鳥優惠

本周末就是2023年元旦假期，東勢林場遊樂區推出「悠遊森林迎曙光」系列活動，即日起至明年1月20日止，每天上午10點前入...

疫後復甦！長榮航空年終3個月 華航未定案、擬爭取調薪

國境開放，旅遊、航空業逐漸復甦，長榮航空今年年終入帳，員工透露今年有3個月，為去年疫情期間的2倍，但仍少於疫情前平均4個...

跨年淡水河畔賞煙火 蘆洲警教如何避車潮

明天（31日）是2022年最後一天，晚間將於淡水河兩岸舉辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」活動，預計從下午2時起，八...

小黃鬧車荒？計程車越來越難叫 運將偷吃步卻害到乘客

近期氣溫驟降加上節日多，計程車乘車需求劇增。不過，現在打開叫車平台App，不是叫不到車、就是一輛車都要等10分鐘起跳；民眾甚至發現有些司機不但會挑單，也會鑽漏洞關掉行程紀錄、提早「結束行程」，只為了不想讓平台抽成，司機多賺一點錢，卻造成乘客的安全風險。...

2023新視野／林立青帶街友洗地 盼用有尊嚴的勞動來改變弱勢人生

走過戰爭、通膨、疫情、選舉交織紛擾的2022年，對於即將到來的2023年，你希望迎來的是一個什麼樣的台灣？在歲末年終之際，聯合報數位版邀請了多位名人談談2023年的想望，聽聽他們如何總結過去這一年，以及對來年的期盼。或許我們也能想想，我又能做些什麼？ 社會底層有很多弱勢者，他們的狀況很多，沒有一種方法可以解決所有的問題，必須花心思，而且學習成功經驗，找出創新的好方法，一步一步改善。我陪伴街友這些年，從行善義工團、方荷生里長這些人的經驗學到一些心得，今年3月成立「友洗社創」公司帶街友洗地，證明可以用有尊嚴的勞動來改變弱勢的人生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。