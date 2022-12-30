基本工資、育兒津貼…16項元旦新制

行政院昨天公布明年元旦起實施的十六項惠民措施。包含基本工資調高，月薪調升到二萬六千四百元、時薪一七六元，預估有二三二萬人受惠，另包括健保費率也不調漲。

此外，民法修法將成年年齡調降為十八歲的新規定，也於明年元旦起施行，等於未來結婚年齡從廿歲降為十八歲，此外，只要年滿十八歲就可自行租屋簽約、開銀行帳戶、申辦信用卡、貸款等，不用先取得法定代理人同意，還可擔任商業公司發起人、董事。

明年起育兒津貼、托育補助取消排富，公托教保員、托育人員也將加薪。記者胡經周／攝影

元旦新措施還包括育兒津貼及○至二歲托育補助取消排富；調高每人基本生活費用，每年由十九萬二千元調為十九萬六千元，約二三○萬戶受惠；調高綜所稅免稅額、扣除額，約有六四一萬戶受惠。

此外，因應升息，政府全額吸收學貸、青創、紓困貸款增加的利息，學貸約七十八萬人、勞工紓困貸款約一五九萬名、勞工青創約六萬家企業等。

大宗物資降稅措施，延續進口黃豆、小麥及玉米免徵營業稅，水泥、汽柴油減徵貨物稅，以及牛肉、奶油、奶粉、小麥等廿二項貨品，調降關稅至明年三月底；老舊大型車汰舊換新減徵貨物稅，每輛最高減徵四十萬元，約有一萬五千輛受惠。購買電動機車補助，每輛最高補助七千元。住宅冷氣、冰箱汰舊換新節能補助，汰換為能效一級者，每台補助三千元，另可享減徵貨物稅最高兩千元，至明年六月止。

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