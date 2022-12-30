2023第一道曙光在蘭嶼

二○二三年即將來臨，中央氣象局表示，明年第一道曙光於元旦上午六點卅二分卅七秒在台東蘭嶼；本島平地則在屏東恆春龍坑生態保護區的上午六點卅五分六秒；預報員指出，元旦北部及東半部雲量多，甚至有飄雨機率，看到首道曙光的機率非常低。

氣象局表示，元旦全台最早日出在台東蘭嶼，本島平地則是屏東恆春龍坑生態保護區。新北市金山跳石海岸也可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘附近可見日出於龜山島；台東縣小野柳遊客中心海邊可見日出於綠島； 大武濱海公園可見日出於蘭嶼。

至於今年最後一天本島平地日沒，最晚時間在台南市台江國家公園西邊的七股海堤，為下午五點廿四分五十八秒。

氣象局表示，跨年當天雖水氣增加，迎風面飄雨，中南部地區仍有觀賞到今年最後一道日落的機會；元旦當天北部及東半部雲量多，可能飄雨，看到首道曙光的機率很低。另由於大氣環境造成不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻常會稍有提早，日沒則會延後。

商品推薦