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腸癌確診 明年恐彈跳式成長

聯合報／ 記者邱宜君／台北報導
近三年受疫情影響，糞便潛血檢查人數大減，醫師示警，至少有一千多名大腸直腸癌患者未能被篩檢出來。本報資料照片
近三年受疫情影響，糞便潛血檢查人數大減，醫師示警，至少有一千多名大腸直腸癌患者未能被篩檢出來。本報資料照片

國健署提供五十至七十四歲民眾每兩年一次公費糞便潛血檢查，統計顯示，一○八年超過一三四萬人受檢，但疫情爆發後一路下滑，去年僅一○八萬人篩檢，今年截至十二月廿一日仍只有一一六萬五千人。專家推估疫情三年來篩檢量大減，約一千到一五○○名大腸癌患者未能及時篩檢，將反映在日後的癌症登記報告上。

國健署公布一○九年癌症登記報告，大腸直腸癌新增一萬六千八百二十九人，連續十五年位居癌症排行榜首位，外科醫學會示警，明年新確診大腸直腸癌人數可能出現彈跳式大幅成長，原因在於這三年來糞便潛血檢查人數減少許多。

臨床顯示每一千人做糞便潛血檢查，約可發現兩到三個大腸癌，以疫情三年減少檢查量來推估，約有一千到一千五百個人大腸癌患者，迄今渾然不知自身罹癌，而這計算尚未納入公費篩檢範圍的四十到四十九歲民眾，未被找出罹癌者勢必更多。

腸癌權威、台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，疫情期間國人眼裡只有新冠肺炎，但其實癌症不會消失，醫師就算穿全套隔離衣，也願意幫病人做大腸鏡，但是近三年來癌症篩檢人數減少，許多糞便潛血陽性者也拖著不來做大腸鏡。

每廿個糞便潛血陽性個案就有一人罹患大腸癌，其中五、六成為預後較佳的零期到一期。建議，政府發放千元禮券，鼓勵糞便潛血陽性者於明年五月前接受大腸鏡檢查，可以省下晚期確診治療的鉅額醫療費用。

邱瀚模說，每四到五個糞便潛血陽性者，就有一人大顆息肉，有癌化風險，如果及時發現、切除，可以降低大腸癌發生率。希望政府透過誘因（如發放禮券）來加速「清理戰場」，否則明年、後年，二、三、四期才確診的大腸癌病人一定會變多。

大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪提醒，若腹脹腹痛、血便有黏液、排便習慣改變、經常腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可摸到腫塊等八大症狀，應速就醫。

大腸癌 癌症 疫情

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