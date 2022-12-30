普拿疼賣1500元 藥師最重可廢照

台北市文山區洪姓藥師涉嫌哄抬藥價，以每盒1500元價格販售「普拿疼」，洪男昨早出面道歉，稱「誤用誇張的行銷話術」。藥師公會全聯會理事長黃金舜批辯解之詞，目前已移交公平交易委員會、藥師懲戒委員會，最重廢除藥師執照。指揮中心指揮官王必勝表示，這對醫事人員信譽將造成很大的打擊。

中國大陸疫情升溫，普拿疼缺貨嚴重，洪男將普拿疼喊價到1盒1500元，更向消費者宣稱有台商一口氣購買600盒，台北市衛生局前天突襲稽查，但是該藥局關下鐵門，昨上午再會同消保官查核，消保官查有無違反公平交易法及藥師法，衛生局則是搜集藥局進銷貨等資料，洪男在巿府人員上門時出面道歉。

洪男表示，自己誤用誇張行銷話術，目的是表達本藥局已無庫存，希望對方知難而退，購買其他學名藥，並非要求對方以10倍價格購買，絕無藉此賺取不義之財。

洪男指出，關於用詞不當，造成表達與認知的誤會，也向該名消費者致歉；他在處理過程確實有諸多不妥之處，今後必當謹言慎行，願意虛心接受所有批評指教。

黃金舜表示，只要一句「沒有普拿疼」，不就可以說完，洪藥師不需繞老半天，反讓民眾對購藥安全更感不安，此說法只是辯解。

為此，藥師公會全國聯合會召開臨時常務會議，黃金舜表示，經全體常務委員記名投票後，一致同意將該案移交藥師懲戒委員會進行懲處，最重可廢除藥師證照；全案也移交公平交易委員會，公會將協助相關蒐證。

王必勝表示，哄抬「普拿疼」做法非常不妥，若無缺藥問題卻哄抬價格，圖利也好或貪心也罷，這對醫事人員信譽將造成很大的打擊。

北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷指出，藥師懲戒委員會將由資深藥師、藥師團體與法學專家等人認定，洪姓藥師涉嫌哄抬藥價的事實若成立，危害藥師形象，懲戒處分輕者也須繼續教育或停業長達一年。

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