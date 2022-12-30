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客運停讓行人 明年列必要訓練

聯合報／ 記者周湘芸劉柏均余采瀅／連線報導
台中李女一家三口過馬路遭左轉公車撞上，她與一歲兒子雙亡，現場嬰兒車被輾壓支離破碎。記者陳宏睿／翻攝
台中李女一家三口過馬路遭左轉公車撞上，她與一歲兒子雙亡，現場嬰兒車被輾壓支離破碎。記者陳宏睿／翻攝

台中一對夫妻推嬰兒車日前在斑馬線上遭公車撞上，造成兩死一傷悲劇，也使停讓行人話題受到關注。交通部公路總局表示，明年元旦起，客運申請相關補助計畫時，應將「停讓行人」教育訓練列為必要條件，須檢附相關教材及上課紀錄才可申請，每年至少可能涉及上億元補助。

交通部近日於立法院審議道交條例修正草案，研議將不停讓行人罰則調高至六千元上限，不料，修法還來不及上路，卻又發生公車行經行人穿越線未停讓導致行人死亡的憾事。

公路總局說，公路客運及市區客運每年補助項目很多，光是虧損、價差補貼，市區客運每年補貼金額可達十、廿億元，公路客運也超過十五億元。明年一月一日起，客運申請相關補助計畫時，停讓行人教育訓練列為必要條件，須檢附相關教材及上課紀錄才可申請。

公路總局表示，以往針對客運業者違規都會有罰單紀錄，未來研議在每年評鑑中加重未停讓行人違規態樣扣分比重，將影響業者申請續營及補助。

台中市交通局前天要求公車業者再對司機安全教育，但昨天稽查五十輛公車，仍發現有駕駛違規未禮讓行人，且就在剛發生事故的學士路、英才路口，將開罰五千元。台中市長盧秀燕昨說，交通局已要求公車業者改善，包括對公車司機進行安全教育，在轉彎處做指差確認，並加嚴評鑑，市府會加強稽查公車有無禮讓行人，保障行人安全。

車禍中倖存的季男家人昨在臉書發出五點聲明指出，肇事駕駛高速左轉，顯然未考慮「安全駕駛」，一心急著回家，撞到一家三口，也沒馬上停車、通報急救單位，希望有關當局能允許合格、受過訓練，具備耐心、能即時反應的司機，開上台灣擁擠的街道。

台中市交通局表示，今年起提高有關行車安全配分，新年度公車評鑑指標內也會納入「路口轉彎停看行」評分標準，評鑑結果將影響業者行駛路線營運虧損補助、路線續營考核。另外，也要求客運業者，積極研議安裝「先進駕駛輔助系統」。

首都客運總經理李建文指出，停讓行人教育訓練希望先以獎勵代替處罰方式。員林客運表示，鄉下地區常有行人未依規定走在斑馬線上，易影響駕駛判斷，希望同步加強宣導行人行走斑馬線觀念。

國光客運指出，業者都將停讓行人列為首要工作，不會因為有無補助讓安全措施打折扣。彰化客運說，業者也不希望發生這種意外，教育訓練都有列入案例宣導。

台中市長

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公車輾斃台中母子 交通局要求業者落實「路口停看行」

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停讓行人元旦起列必要訓練 客運未落實恐領嘸上億補助

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