台鐵苗栗段發生死傷事故 雙向列車暫停行駛50分

今年入冬後中、南部乾旱少雨，台灣高山地區缺水嚴重，玉山、太魯閣、雪霸國家公園周邊山屋儲水均見底。缺水並未影響愛好登山的山友親近山林興致，但部分缺乏公德心的登山客硬扭斷山屋水龍頭，將無水可清潔處理的餐具、廚餘隨手亂丟，在水源區排遺，不僅影響高山環境景觀，對脆弱的高山生態更造成難以彌補的傷害。

2022-12-29 20:41