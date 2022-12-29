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台鐵苗栗段發生死傷事故 雙向列車暫停行駛50分
台鐵今天晚間8點05分於苗栗苑裡至通霄段發生死傷事故，造成南下、北上列車暫時無法通行。台鐵局表示，晚間8點55分已恢復正常行駛，受影響車次、人數仍在統計中。
台鐵局表示，1輛由彰化開往竹北2554次區間車今天晚間8點05分行經苑裡-通霄間K163+900處，擦撞一位侵入路線路人，受傷路人於8點35分由119送醫，該次車於鐵路警察蒐證完成後於8點55分放行，因該路段為單線區間，共計影響7列車、約1000人次。
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