LDCT促篩檢量提升 權威醫預測：肺癌將成十大癌症之首

國健署今公布109年癌症登記，大腸癌個案數1萬6829人，連續15年第一位，而肺癌個案數1萬6370人緊追在後。肺癌權威、台大醫院癌醫中心分院副院長陳晉興表示，國健署今年7月推動低劑量電腦斷層檢查（LDCT），肺癌個案數也將提升，可能超越大腸癌成十大癌症發生第一位。

癌症十大死因中肺癌連續18年霸占首位，去年破紀錄奪走超過1萬人性命。陳晉興指出，去年我國治療肺癌費用超過228億元，包括肺癌第三代標靶藥物、免疫療法，是所有癌症之中花費最高，理論上肺癌死亡數、致死率應要下降，但去年卻有1萬人死亡，很大原因是受新冠疫情影響。

陳晉興表示，很多肺癌病人受限當時政策，無法住院做切片檢查，也有些病人因為確診新冠肺炎，必須進行7天隔離，但因免疫力差，還沒過完7天就不幸離世，還有肺癌患者染疫後Ct值一直無法小於30，未達解除隔離標準，不斷延後確診、治療期程。

陳晉興認為，去年肺癌死亡數超過1萬人，很大原因與新冠疫情有關，現在隨著疫情慢慢鬆綁政策，「政府有比較改進」，預估接下來應可回歸常態醫療，也希望明年死亡人數低於1萬人。

今年7月起推動LDCT篩檢，陳晉興表示，相較大腸癌早期就開始做篩檢，肺癌到今年開始做篩檢，不過兩者人數相當接近，預估今年、明年肺癌個案數將會增加，屆時將成為十大癌症第一，「肺癌人數增加沒關係，就是希望早期篩檢、早期治療，降低死亡率，才代表篩檢有效」。

「要知道原因才能降低發生率，但肺癌發生原因仍不清楚，因此相當困難。」陳晉興表示，常見2大原因是抽菸、空汙，台灣隨著「菸害防制法」實施後，抽菸得肺癌的人數有減少，空汙狀況也有改善，但台灣肺癌個案總體沒減少，尤其女性肺癌也增加，都是需要面對的問題。

109年癌症登記平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快轉1秒。陳晉興直言，癌症是老年人疾病，隨人口老化、癌症發生也會增加，台灣邁向超高齡社會，除了老年人發生腦中風、心肌梗塞等，往往最多往生的原因都是因為癌症，未來癌症時鐘持續快轉，是無法避免的趨勢。

商品推薦