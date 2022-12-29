快訊

又傳公車撞行人！北市信義區男子頭部破裂 身分待查急送醫

高雄槍擊釀1死1傷！警在現場發現「血腳印」 疑毒品利益釀殺機

高端、基亞涉內線交易 檢調搜索16處涉嫌人陸續到案

LDCT促篩檢量提升 權威醫預測：肺癌將成十大癌症之首

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
肺癌權威、台大醫院癌醫中心分院副院長陳晉興表示，國健署今年7月推動低劑量電腦斷層檢查（LDCT），肺癌個案數也將提升，可能超越大腸癌成十大癌症發生第一位。資料照（記者沈能元／攝影）
肺癌權威、台大醫院癌醫中心分院副院長陳晉興表示，國健署今年7月推動低劑量電腦斷層檢查（LDCT），肺癌個案數也將提升，可能超越大腸癌成十大癌症發生第一位。資料照（記者沈能元／攝影）

國健署今公布109年癌症登記，大腸癌個案數1萬6829人，連續15年第一位，而肺癌個案數1萬6370人緊追在後。肺癌權威、台大醫院癌醫中心分院副院長陳晉興表示，國健署今年7月推動低劑量電腦斷層檢查（LDCT），肺癌個案數也將提升，可能超越大腸癌成十大癌症發生第一位。

癌症十大死因中肺癌連續18年霸占首位，去年破紀錄奪走超過1萬人性命。陳晉興指出，去年我國治療肺癌費用超過228億元，包括肺癌第三代標靶藥物、免疫療法，是所有癌症之中花費最高，理論上肺癌死亡數、致死率應要下降，但去年卻有1萬人死亡，很大原因是受新冠疫情影響。

陳晉興表示，很多肺癌病人受限當時政策，無法住院做切片檢查，也有些病人因為確診新冠肺炎，必須進行7天隔離，但因免疫力差，還沒過完7天就不幸離世，還有肺癌患者染疫後Ct值一直無法小於30，未達解除隔離標準，不斷延後確診、治療期程。

陳晉興認為，去年肺癌死亡數超過1萬人，很大原因與新冠疫情有關，現在隨著疫情慢慢鬆綁政策，「政府有比較改進」，預估接下來應可回歸常態醫療，也希望明年死亡人數低於1萬人。

今年7月起推動LDCT篩檢，陳晉興表示，相較大腸癌早期就開始做篩檢，肺癌到今年開始做篩檢，不過兩者人數相當接近，預估今年、明年肺癌個案數將會增加，屆時將成為十大癌症第一，「肺癌人數增加沒關係，就是希望早期篩檢、早期治療，降低死亡率，才代表篩檢有效」。

「要知道原因才能降低發生率，但肺癌發生原因仍不清楚，因此相當困難。」陳晉興表示，常見2大原因是抽菸、空汙，台灣隨著「菸害防制法」實施後，抽菸得肺癌的人數有減少，空汙狀況也有改善，但台灣肺癌個案總體沒減少，尤其女性肺癌也增加，都是需要面對的問題。

109年癌症登記平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快轉1秒。陳晉興直言，癌症是老年人疾病，隨人口老化、癌症發生也會增加，台灣邁向超高齡社會，除了老年人發生腦中風、心肌梗塞等，往往最多往生的原因都是因為癌症，未來癌症時鐘持續快轉，是無法避免的趨勢。

肺癌 癌症 疫情

延伸閱讀

估疫情3年1500人錯失大腸癌診斷 醫籲發禮券加速追回

5癌症存活率曝光 2癌及早治療「5年存活率高達100%」

增157例中重症、36死 20多歲女多重慢性病重症亡

大腸癌15度蟬聯10大癌症死因之首 發生率下降

相關新聞

東北季風未來一周挾局部雨勢 元旦迎接首道曙光機率低

中央氣象局表示，明（30日）受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚偏涼，桃園以北、東半部及恆春半島地區有局部...

台鐵苗栗段發生死傷事故 雙向列車暫停行駛50分

台鐵今天晚間8點05分於苗栗苑裡至通霄段發生死傷事故，造成南下、北上列車暫時無法通行。台鐵局表示，晚間8點55分已恢復正...

5癌症存活率曝光 2癌及早治療「5年存活率高達100%」

國健署今公布109年癌症登記報告，平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快轉1秒。國健署追蹤子宮頸癌、口腔癌、女性乳癌...

翠池邊如廁、扭斷水龍頭 高山缺水奧客還來亂

今年入冬後中、南部乾旱少雨，台灣高山地區缺水嚴重，玉山、太魯閣、雪霸國家公園周邊山屋儲水均見底。缺水並未影響愛好登山的山友親近山林興致，但部分缺乏公德心的登山客硬扭斷山屋水龍頭，將無水可清潔處理的餐具、廚餘隨手亂丟，在水源區排遺，不僅影響高山環境景觀，對脆弱的高山生態更造成難以彌補的傷害。

LDCT促篩檢量提升 權威醫預測：肺癌將成十大癌症之首

國健署今公布109年癌症登記，大腸癌個案數1萬6829人，連續15年第一位，而肺癌個案數1萬6370人緊追在後。肺癌權威...

咒術迴戰華山開展 Cosplay女王賴品妤前往朝聖

咒術迴戰粉絲重量級粉絲立法委員賴品妤下午前往台北華山參觀咒術迴戰展，現場看到大量的漫畫珍貴手稿及動畫幕後製作過程，更與眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。