估疫情3年1500人錯失大腸癌診斷 醫籲發禮券加速追回

國健署今公布最新癌症登記報告，2020年平均每4分19秒就有1人罹癌，比2019年快轉1秒，大腸癌再度居首。國健署提供50至74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查，疫情前篩檢量逐年上升，2019年有134.4萬人來檢查，疫情後卻一路下滑，2021年僅108萬人出來篩檢，今年雖努力推廣，截至12月21日也只有116.5萬人。

大腸直腸外科醫學會今示警，明年新診斷大腸直腸癌人數可能彈跳式大幅成長，大腸癌權威、台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，每1000人做糞便潛血檢查就會找到2到3個大腸癌，以疫情3年減少的檢查量推估，現在可能有1000到1500人已有大腸癌卻渾然不知。不符合公費篩檢資格的40到49歲大腸癌病人近年有增加趨勢，僅以公費篩檢的檢查量來推估遺漏人數，已是很保守的估計。

邱瀚模指出，根據經驗，每20個糞便潛血陽性就有1個是大腸癌，其中5、6成還在預後較佳的0到1期。他建議政府可發1000元禮券，鼓勵糞便潛血陽性者明年5月前出來做大腸鏡，這等於花2萬元就能揪出一個早期大腸癌、省下晚期才發現的鉅額醫療費用，非常划算。

糞便潛血檢查和大腸鏡除了能早期發現大腸癌，還能預防大腸癌發生。邱瀚模說，每4到5個糞便潛血陽性者，就有1人已有大顆息肉，具癌化風險，這時就發現並切除，可以降低大腸癌發生率。根據國外研究，如果疫情平穩後，拖一年才把疫情期間減少的檢查量追回來，大腸癌發生率可能會增加2倍。

邱瀚模感嘆，過去3年大家眼裡只有新冠肺炎，但其實癌症不會消失，醫師就算要穿全套隔離衣，也願意幫病人做大腸鏡，可惜疫情期間不但做癌症篩檢的人少了，糞便潛血陽性的人也拖著不來做大腸鏡。希望政府可以透過一些誘因，例如發放禮券，來加速「清理戰場」，否則可以預見明年、後年拖到2、3、4期才發現的大腸癌病人一定會變多。

大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪提醒，若有腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等8大症狀，應儘速就醫，及早治療。

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