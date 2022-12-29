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5癌症存活率曝光 2癌及早治療「5年存活率高達100%」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
乳癌為女性好發癌症，且有年輕化的趨勢，因此定期篩檢很重要。圖／Ingimage
乳癌為女性好發癌症，且有年輕化的趨勢，因此定期篩檢很重要。圖／Ingimage

國健署今公布109年癌症登記報告，平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快轉1秒。國健署追蹤子宮頸癌、口腔癌、女性乳癌肺癌、大腸癌5年期別相對存活率，尤其女性乳癌第0期、第1期及肺癌第0期，5年存活率高達100%，國健署鼓勵符合條件的國人應積極參加篩檢。

109年癌症登記報告，新發生癌症人數為12萬1979人，較108年增加725人。十大癌症發生人數（男女合計），依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤。

國健署今公布子宮頸癌、口腔癌、女性乳癌、肺癌、大腸癌5年期別相對存活率。圖／國健署提供
國健署今公布子宮頸癌、口腔癌、女性乳癌、肺癌、大腸癌5年期別相對存活率。圖／國健署提供

國健署追蹤，105至109年5項癌症5年期別相對存活率，子宮頸癌、女性乳癌、肺癌、大腸癌第0期、第1期5年存活率皆超過9成，口腔癌第0期、第1期5年存活率也有7至8成以上，尤其女性乳癌第0期、第1期及肺癌第0期，5年存活率高達100%，顯現早期癌5年存活率高。

但若確診晚期癌，5項癌症第4期5年存活率皆不到4成，尤其肺癌第4期5年存活率僅12.6%、大腸癌第4期5年存活率15.24％。

國健署統計，歷年全癌症篩檢量平均約500萬，109年為450萬、110年受到疫情影響為389萬，今年111年為435萬，稍稍回溫。國健署長吳昭軍表示，過去2年全世界受到疫情影響，醫院降載、民眾不敢到醫院篩檢，癌症、部分慢性病篩檢量都有下降，的確令人擔心。

吳昭軍表示，隨這波疫情下降，篩檢人數有慢慢回流中，畢竟「癌症不會因為不篩檢，就不存在或不發生」，雖然整體下降人數減少，不過找出的陽性率和2019年相比沒有下降，也比較不擔心「後癌風暴」，但還是呼籲符合資格的民眾進行篩檢。

國民健康署補助五癌篩檢服務：

1.口腔癌：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

2.大腸癌：50至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。

3.子宮頸癌：30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。

4.乳癌：45至69歲婦女、40至44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查。

5.肺癌：每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）

（1）具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

（2）重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上（備註），有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。

癌症 肺癌 乳癌

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