東北季風未來一周挾局部雨勢 元旦迎接首道曙光機率低

中央氣象局表示，明（30日）受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚偏涼，桃園以北、東半部及恆春半島地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生機率，中部以北山區也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。此外，元旦當天北部、東半部地區雲量多，要看到第一道曙光恐不容易。

氣象局指出，明天中午後陽光露臉，氣溫明顯回升，北部、東北部地區高溫約17、18度，中南部地區則為23、24度，早晚溫差大；桃園以北、東半部及恆春半島地區要留意局部短暫雨。周六(31日)中南部地區水氣增加，雲量變多，輻射冷卻較不明顯，溫差變小，低溫約15、16度，高溫則為23、24度，北部地區、中南部山區也會有零星短暫雨。

氣象局表示，周日元旦東北季風減弱，全台回溫1、2度，北部地區高溫約20、21度，中部地區23、24度，南部地區25、26度，花東地區23、24度，雨勢與這周大致相同，仍為北部、東半部地區局部短暫雨。下周二(1月3日)起東北季風增強，各地些微降溫，平均溫度約為15、16度。

另外，氣象局今也公布明年第一道曙光於元旦上午6點32分37秒在台東蘭嶼；本島平地則是在屏東恆春龍坑生態保護區的上午6點35分6秒。預報員表示，元旦當天北部及東半部雲量多，甚至有飄雨機率，因此看到首道曙光的機率非常低；跨年當天雖然水氣增加，迎風面飄雨，但中南部地區仍有觀賞到今年最後一道日落的機會。

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