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失能長輩需要輔具 北市南區輔具中心代送件、借用

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
北市南區輔具中心輔具評估人員到宅適配與訓練使用輔具移位機。圖／第一社福基金會提供
北市南區輔具中心輔具評估人員到宅適配與訓練使用輔具移位機。圖／第一社福基金會提供

台灣已逐漸邁入超高齡社會，推估失能人口將於2025年突破百萬人，需照顧失能長輩的家庭只會越來越多。受台北市社會局委託承辦「台北市南區輔具中心」、「台北市合宜輔具中心」的第一社會福利基金會，提供台北市民提供輔具諮詢、評估、維修、回收、借用、輔具展示體驗等服務，至今已服務超過31萬人次，若民眾有輔具需求，都可以聯繫輔具中心尋求協助。

為了讓民眾申請輔具更方便，台北市自今年起，簡化身心障礙輔具的申請流程，並建置輔具一站式服務，經輔具中心評估完成後，直接協助送件至社會局，民眾不需再往返區公所遞件，若要申請長照2.0輔具，也只要輔具中心評估完成，便會寄發長照輔具核可通知書，民眾收到身障輔具核定公文或長照核可通知書後，即可自行至輔具供應商處購買輔具，今年1月至11月，已協助超過400位民眾代送件。

除此，第一社福說，民眾持身障輔具核定公文或長照核可通知書到北市特約輔具廠商購買輔具，只需要負擔扣掉補助的差額，就可把輔具帶回家，後續申請流程由特約廠商協助辦理，不僅減少民眾自行處理核銷流程的困擾，也減少民眾一次要負擔大筆費用的經濟壓力，至今已有超過2000位民眾受惠。

81歲的蔡阿嬤，與臥床的先生及小兒子同住，因身體狀況日漸虛弱、膝關節退化嚴重，自己翻身相當困難，更遑論下床上廁所，或到客廳看電視、用餐，晚上必須依賴小兒子幫忙從床上轉移位到輪椅或便盆椅，白天則由居服員協助，然而因蔡阿嬤體態較豐腴，長時間下來，造成小兒子腰跟手的累積性傷害，居服員也因此結束服務，讓蔡阿嬤陷入到找不到合適的居服員的窘境。

後來蔡阿嬤透過長照服務的個案管理師，轉介輔具需求到北市南區輔具中心，經專業輔具評估人員到宅訪視，確認蔡阿嬤家中的照顧環境與兒子照護上的困難，並建議使用電動操作的移位機，但因障別資格不符，蔡阿嬤無法申請購買移位機的補助，家裡也因經濟困難無力自行添購，原本已打消購買念頭，幸好有熱心民眾願意將家中已不需要的移位機提供給輔具中心來幫助有需要的家庭，才媒合送到蔡阿嬤一家手上。

阿嬤 北市 長照

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