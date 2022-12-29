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白家綺現身了！數度哽咽、泛淚 一句話回應「仍信宋逸民？」

7-ELEVEN攜手foodomo搶攻「外送包裹併買商機」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
自12月31日起7-ELEVEN外送服務首度從商品結構擴增「代收」項目，首波串聯foodomo外送平台推出「交貨便」包裹送到家、可同時併購門市多元商品。圖／7-ELEVEN提供
自12月31日起7-ELEVEN外送服務首度從商品結構擴增「代收」項目，首波串聯foodomo外送平台推出「交貨便」包裹送到家、可同時併購門市多元商品。圖／7-ELEVEN提供

疫情期間消費者已養成外送補給生活物資習慣，根據7-ELEVEN大數據顯示，外送業績年增長1倍、累積服務人次超過百萬。看準外送複合式消費需求，自12月31日起7-ELEVEN外送服務首度從商品結構擴增「代收」項目，首波串聯foodomo外送平台推出「交貨便」包裹送到家、可同時併購門市多元商品，消費者無須出門、無須搬貨，一指即可請專人將包裹、CITY CAFE、鮮食、各式民生物資一併送到家。

根據7-ELEVEN觀察，許多消費者因居家隔離、忙碌遺忘等因素而無法在期限內領包裹的占比年成長50%，為擴展多元外送服務、同時滿足屆期包裹快速領需求，7-ELEVEN攜手foodomo外送平台，外送服務首度從商品結構擴增「代收」項目，更將門市領包裹併買商機延伸至外送服務，消費者可線上預點超商商品、包裹同時送到家，開創全新快商務模式。

7-ELEVEN自2018年超前部署外送服務，陸續與3大外送平台合作，自2021年首創零售作法架構外送業者入口平台「OPEN NOW」，一站串聯6,500間門市，消費者開啟OPEN POINT App點選「OPEN NOW」，即可啟用foodomo、 Uber Eats、foodpanda等3大外送品牌服務，提供2〜5公里內24小時「外送」、「自取」整合式服務，可快速找到鄰近的7-ELEVEN門市取得外送服務，超商好吃好玩隨時點、輕鬆送，應景的冬至湯圓、春節福袋、禮盒也能一指下單送到家。

7-ELEVEN「交貨便」包裹送到家服務自12月31日起推出，包裹收件人收到自營交貨便取件簡訊通知即可點選外送連結串聯foodomo App開啟服務，可同時併買取貨門市外送商品，一指完成領取包裹、採買日常吃喝玩樂所需。12月31日至2023年3月31日「交貨便」包裹送到家服務推出運費優惠價88元；2023年1月10日前併購商品單筆消費滿329元，還可輸入優惠碼「滿額折50」立折50元，每人限用2次。

7-ELEVEN「交貨便」包裹送到家服務自12月31日起推出，12月31日至2023年3月31日「交貨便」包裹送到家服務推出運費優惠價88元；2023年1月10日前併購商品單筆消費滿329元，還可輸入優惠碼「滿額折50」立折50元，每人限用2次。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「交貨便」包裹送到家服務自12月31日起推出，12月31日至2023年3月31日「交貨便」包裹送到家服務推出運費優惠價88元；2023年1月10日前併購商品單筆消費滿329元，還可輸入優惠碼「滿額折50」立折50元，每人限用2次。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「交貨便」包裹送到家服務自12月31日起推出，包裹收件人收到自營交貨便取件簡訊通知即可點選外送連結串聯foodomo App開啟服務，可同時併買取貨門市外送商品，一指完成領取包裹、採買日常吃喝玩樂所需。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「交貨便」包裹送到家服務自12月31日起推出，包裹收件人收到自營交貨便取件簡訊通知即可點選外送連結串聯foodomo App開啟服務，可同時併買取貨門市外送商品，一指完成領取包裹、採買日常吃喝玩樂所需。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN外送服務項目再擴大，首波攜手foodomo搶「外送包裹併買商機」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN外送服務項目再擴大，首波攜手foodomo搶「外送包裹併買商機」。圖／7-ELEVEN提供

外送 超商 居家隔離

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