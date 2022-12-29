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運星艦扮演燈塔生命線！運補35年除役 高科大成新歸宿

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
交通部航港局運星艦今天除役，航港局長葉協隆（右一）等人象徵性的以白漆抹去船舷的船名。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局運星艦今天除役，航港局長葉協隆（右一）等人象徵性的以白漆抹去船舷的船名。記者邱瑞杰／攝影

交通部航港局長葉協隆等人，今天以白漆抺去「運星艦」船舷的船名，像徵讓這艘往來台灣本島和各離島35年，補給燈塔運作所需人員物資的老艦光榮除役。運星艦的下一站是國立高雄科技大學，成為教導學生鑑往知來，認識航行設備的歷史教材，傳承燈塔運補歷史。

航港局表示，運星艦由中船基隆總廠建造，1987年12月28日交船。運星艦全長65公尺，船寬10公尺，總噸位964噸，航速16節，最大續航距離2500浬。運星艦以基隆港為母港，定期補給彭佳嶼燈塔，不同期運補基隆嶼等離外島燈塔。

運星艦最初交由財政部關務署做為查緝走私犯罪，以及本島、離外島燈塔補給運具。配合中央政府組織改造，運星艦和燈塔業務從2013年起，改隸航港局航安組轄管，持續燈塔補給作業。

航港局說，隨著交通便捷及科技進步，多數偏遠燈塔已建立完善的補給方式，目斗嶼燈塔、彭佳嶼燈塔等無人居住的島嶼，也逐步推動燈塔自動化，不再需要運星艦運補油料。運星艦船舶證書今年4月到期，考量延壽、維修費用龐大，決定停航除役。

葉協隆說，他一度為了運星艦的去處大傷腦筋，後來連繫高雄科大副校長俞克維，共定促成讓運星艦進入校園，成為學生見證台灣燈塔運補史的活教材。

交通部次長祁文中曾任航港局長，多次搭乘運星艦出海執勤。他今天出席運星艦除役儀式，見證葉協隆將運星艦的舵輪移交給俞克維。

俞克維說，校方將會興建文物館，保存運星艦的文物，傳承燈塔補給幕後英雄的過往事蹟與貢獻。像大家關心的運星艦上黑底白字的「運星」牌子，就會成為入館的第一面牌子。

交通部航港局運星艦今天除役，移撥國立高雄科技大學保存。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局運星艦今天除役，移撥國立高雄科技大學保存。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局運星艦今天除役，航港局長葉協隆（右二）表揚艦上人員。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局運星艦今天除役，航港局長葉協隆（右二）表揚艦上人員。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局運星艦今天除役，移撥國立高雄科技大學保存。校方說，船上白底黑字的「運星」牌子，將成為文物館入館的第一面牌子。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局運星艦今天除役，移撥國立高雄科技大學保存。校方說，船上白底黑字的「運星」牌子，將成為文物館入館的第一面牌子。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局運星艦除役後移撥國立高雄科技大學保存，交通部次長祁文中（中）見證航港局長葉協隆（左），將運星艦舵輪移交給高科大副校長俞克維。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局運星艦除役後移撥國立高雄科技大學保存，交通部次長祁文中（中）見證航港局長葉協隆（左），將運星艦舵輪移交給高科大副校長俞克維。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局運星艦今天除役，移撥國立高雄科技大學保存。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局運星艦今天除役，移撥國立高雄科技大學保存。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局運星艦今天除役，工作人員以白漆抹去船舷的船名。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局運星艦今天除役，工作人員以白漆抹去船舷的船名。記者邱瑞杰／攝影

燈塔 航港局 基隆嶼

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