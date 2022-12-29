抽查藥局 南市衛生局：乙醯胺酚藥品充分籲勿囤發燒止痛藥

以為訂房平台上架的都是合法旅宿業，那就大錯特錯了。近5年來只有16家非法旅宿業者被勒令停業，政府執法不嚴，非法業者就算被罰錢也無所懼，照樣攬客，或換個名字東山再起，持續上演貓抓老鼠戲碼。學者建議在訂房平台上架的旅宿業者須有合法登記證，守住源頭就能擋掉非法業者，事半功倍，但為何至今仍做不到？

2022-12-29 15:26