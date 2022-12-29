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抽查藥局 南市衛生局：乙醯胺酚藥品充分籲勿囤發燒止痛藥

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局抽查本市藥局含乙醯胺酚藥品充足 ，呼籲民眾不用囤積退燒止痛藥物。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局抽查本市藥局含乙醯胺酚藥品充足 ，呼籲民眾不用囤積退燒止痛藥物。圖／台南市衛生局提供

台南市衛生局表示，有關近日媒體報導含乙醯胺酚成分的止痛退燒藥供應短缺，也有不肖藥局藉機哄抬價格情形。為保障消費者權利，今天派員抽查轄內藥局販售乙醯胺酚藥品存量及價格，經查該類藥品庫存量皆充足，並無哄抬價格等情形，請市民安心。

按衛生福利部食品藥物管理署26日新聞稿指出，目前整體乙醯胺酚藥品製劑庫存約為2.7個月健保用量、原料藥庫存有10個月以上健保用量。經衛生福利部核准之退燒、感冒藥品，無論國產、輸入藥品，品質、安全、療效皆相同。該署已請國產業者新增多國原料藥來源、即早訂購及增加儲備，該署將加速審查並協助業者取得原料藥，以確保藥品穩定供應。

市長黃偉哲呼籲市民朋友「生病看醫生，用藥找藥師」，民眾購買指示藥品應適量，無需大量囤積。藥品非一般食品，服用前應先諮詢專業人員。切勿轉寄或攜帶大量藥品至國外，以避免誤觸當地法規。

台南市衛生局抽查本市藥局含乙醯胺酚藥品充足 ，呼籲民眾不用囤積退燒止痛藥物。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局抽查本市藥局含乙醯胺酚藥品充足 ，呼籲民眾不用囤積退燒止痛藥物。圖／台南市衛生局提供

衛生局 庫存 健保

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