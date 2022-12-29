快訊

白家綺現身了！數度哽咽、泛淚 一句話回應「仍信宋逸民？」

藥師賣普拿疼喊價1500元 王必勝：圖利也好貪心也罷 不可以

聯合報／ 記者鄒尚謙楊雅棠許政榆／台北即時報導
指揮中心發言人莊人祥（左起）、指揮官王必勝、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥（左起）、指揮官王必勝、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

北市文山區洪姓藥師涉嫌以每盒1500元價格販售普拿疼，昨拒絕道歉，但今早又出面道歉。對此，指揮中心指揮官王必勝表示，該案主要是抬高物價，因此屬於消費問題，目前將由消保官處理，另一方面則是由藥師公會論處，但這確實是不可以的行為，嚴重影響醫事人員聲譽。

王必勝今對此表示，普拿疼遭喊價到1500元需討論兩個面向，一是藥師自行的抬高物價行為，這部分屬於消費問題，北市消保官會介入調查處理；另一方面則是藥師公會的紀律問題，目前據他所知藥師公會也會自行懲處。

但指揮中心的立場，王必勝表示，當然不能哄抬物價，若因市場供需而產生問題，這是國家責任，「但若是沒有相關問題，你進行哄抬，圖利也好或貪心也罷，這是不可以的，對醫事人員信譽將造成很大的打擊」。

洪藥師今出面道歉表示，誇張話術只是為了讓民眾知難而退，並考慮其他相同成分、效用的學名藥。對此，藥師公會理事長黃金舜則說，這是一昧的辯解，反讓民眾產生誤解，引起不安，今早召開臨時常務會議後，一致同意移交藥師懲戒委員會，最重將把藥師執照廢除。

此外，普拿疼退燒藥全球缺貨，連帶影響到清冠一號中藥材的價格波動。王必勝表示，根據中醫藥司回應，中藥材確實漲價但並未出現缺貨，存量仍是足夠的，中藥材、中藥製劑不會缺貨，中醫藥司持續對中藥廠進行動態掌握。

中藥 王必勝 普拿疼

延伸閱讀

唾液PCR不準？王必勝：桃機有經驗 準確度沒問題

疫情每日增幅約4成 王必勝：第三波確定已開始

獨／專家打爆王必勝電話！對陸邊境急轉關鍵：防變異株

因應金馬專案 王必勝周五視察馬祖防疫量能

相關新聞

誠品旗艦大店消失中？社區遍地開花 攜手建商再創新曲線

繼敦南誠品熄燈後，信義誠品原址因不續約也將消失，當眾人都在觀望下一家24小時誠品落腳何處，誠品「大小並進」的策略更顯積極，正與建商攜手拓展社區店，壯大新版圖。

失能長輩需要輔具 北市南區輔具中心代送件、借用

台灣已逐漸邁入超高齡社會，推估失能人口將於2025年突破百萬人，需照顧失能長輩的家庭只會越來越多。受台北市社會局委託承辦...

7-ELEVEN攜手foodomo搶攻「外送包裹併買商機」

疫情期間消費者已養成外送補給生活物資習慣，根據7-ELEVEN大數據顯示，外送業績年增長1倍、累積服務人次超過百萬。看準...

運星艦扮演燈塔生命線！運補35年除役 高科大成新歸宿

交通部航港局長葉協隆等人，今天以白漆抺去「運星艦」船舷的船名，像徵讓這艘往來台灣本島和各離島35年，補給燈塔運作所需人員...

抽查藥局 南市衛生局：乙醯胺酚藥品充分籲勿囤發燒止痛藥

台南市衛生局表示，有關近日媒體報導含乙醯胺酚成分的止痛退燒藥供應短缺，也有不肖藥局藉機哄抬價格情形。為保障消費者權利，今...

旅宿地雷／從訂房平台解決業者合法性很難嗎？ 學者：地方政府在放水

以為訂房平台上架的都是合法旅宿業，那就大錯特錯了。近5年來只有16家非法旅宿業者被勒令停業，政府執法不嚴，非法業者就算被罰錢也無所懼，照樣攬客，或換個名字東山再起，持續上演貓抓老鼠戲碼。學者建議在訂房平台上架的旅宿業者須有合法登記證，守住源頭就能擋掉非法業者，事半功倍，但為何至今仍做不到？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。