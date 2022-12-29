藥師賣普拿疼喊價1500元 王必勝：圖利也好貪心也罷 不可以

北市文山區洪姓藥師涉嫌以每盒1500元價格販售普拿疼，昨拒絕道歉，但今早又出面道歉。對此，指揮中心指揮官王必勝表示，該案主要是抬高物價，因此屬於消費問題，目前將由消保官處理，另一方面則是由藥師公會論處，但這確實是不可以的行為，嚴重影響醫事人員聲譽。

王必勝今對此表示，普拿疼遭喊價到1500元需討論兩個面向，一是藥師自行的抬高物價行為，這部分屬於消費問題，北市消保官會介入調查處理；另一方面則是藥師公會的紀律問題，目前據他所知藥師公會也會自行懲處。

但指揮中心的立場，王必勝表示，當然不能哄抬物價，若因市場供需而產生問題，這是國家責任，「但若是沒有相關問題，你進行哄抬，圖利也好或貪心也罷，這是不可以的，對醫事人員信譽將造成很大的打擊」。

洪藥師今出面道歉表示，誇張話術只是為了讓民眾知難而退，並考慮其他相同成分、效用的學名藥。對此，藥師公會理事長黃金舜則說，這是一昧的辯解，反讓民眾產生誤解，引起不安，今早召開臨時常務會議後，一致同意移交藥師懲戒委員會，最重將把藥師執照廢除。

此外，普拿疼退燒藥全球缺貨，連帶影響到清冠一號中藥材的價格波動。王必勝表示，根據中醫藥司回應，中藥材確實漲價但並未出現缺貨，存量仍是足夠的，中藥材、中藥製劑不會缺貨，中醫藥司持續對中藥廠進行動態掌握。

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