快訊

南韓高速公路隧道路段車禍釀大火！濃煙竄天至少6死20傷

跳槽三立出事了！前民視一哥「慘遭武行踢爆」跪地送醫

台灣浩鼎創辦人、董事長張念慈今上午突發心臟病猝逝 享壽72歲

遊覽車上禁兜售產品明年上路 推銷前旅客要先簽同意書

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光局今天公布「旅行業管理規則」修正草案，禁止旅行社未經旅客同意兜售物品，最快明年3月初上路。示意圖。本報資料照片
交通部觀光局今天公布「旅行業管理規則」修正草案，禁止旅行社未經旅客同意兜售物品，最快明年3月初上路。示意圖。本報資料照片

民眾參加旅行團搭乘遊覽車時，常有導遊、業者在車上推銷產品，交通部觀光局今天公布「旅行業管理規則」部分修正草案，其中，旅行社未來若要安排導遊、景區攤販於遊覽車兜售商品，需取得旅客同意，如簽署同意書、約定於旅遊定型化契約書等，最快明年3月初上路。

交通部觀光局表示，旅客參加國內外旅遊時，偶有發生旅行業於旅遊行程中安排未載明於旅遊文件的兜售物品行為，讓旅客有被強迫推銷的感覺，如旅行社隨團服務人員擅自在遊覽車上兜售，或安排景區攤販上車向旅客兜售商品等，造成旅客觀感不佳，影響出遊心情衍生消費糾紛。

觀光局表示，為尊重旅客自主性，避免影響旅遊品質及減少消費爭議，增訂「旅行業管理規則」第49條第11款，明定旅行業應於旅遊文件中揭露其向旅客兜售商品行為或安排景區攤販上車兜售物品，並應取得旅客同意，如簽署同意書、約定於旅遊定型化契約書等。

另外，此次「旅行業管理規則」修正草案還包括，新增旅行業業務項目，允許其與保險業合作推廣旅遊相關保險商品，且可代收保險費；旅行業責任保險賠償基礎採限額無過失責任及調高意外死亡投保金額為250萬元；無意經營旅行業務需繳回旅行業執照及領回旅行業保證金；外國旅行業在我國設置之代表人及辦公處所地址有異動應先向觀光局申請核准等。

針對近年不少非旅行業規畫走讀、地方創生遊程吸引觀光客，觀光局先前研擬開放非旅行業經營相關業務，但受到旅行業者反彈，此次則未列入修正草案。

觀光局指出，「旅行業管理規則」部分條文修正草案60日內可陳述意見或洽詢，若無疑義，經交通部法規委員會提報部務會報，將進行後續法制程序。

觀光局 保險

延伸閱讀

遊覽車變頭等艙、空姐空少當導遊 戴勝通從「帽子大王」變旅遊業奇才

爆宋逸民「消費太魯閣事故」做假見證遭打臉　王瑞玲揭證據反擊了

台北轉運站供遊覽車接駁明年上路 每次收300元方案出爐

影／太誇張！遊覽車竟在台66快速道「一路倒車」 險象環生嚇壞人

相關新聞

普拿疼喊賣1500？北市消保官、衛生局今登藥局稽查 帶回資料

中國大陸疫情升溫，普拿疼缺貨嚴重，台北市文山區洪姓藥師涉嫌以每盒1500價格販售普拿疼，北市衛生局昨突襲稽查撲空，今早與...

元旦逢假日 老闆應給上班者補休或加倍工資

元旦為勞動基準法第37條規定法定休假日，企業應給予勞工休假。新北市勞工局表示，若休假日適逢勞雇雙方約定休息日或例假日，雇...

停讓行人元旦起列必要訓練 客運未落實恐領嘸上億補助

台中一對夫妻前天深夜推嬰兒車載1歲兒子走在斑馬線上，被台中公車衝撞，造成兩死一傷，母子均喪命。交通部長王國材昨表示，將責...

迎接2023 周末101跨年煙火登場 最新交管措施看這邊

2023年即將到來，這個周末就是跨年夜，往年101大樓煙火吸引大批人潮，信義警分局今天也公布最新的交管措施。

台鐵元旦起加薪2至3千 工會不滿調幅、更排除這些人

行政院近日核定，台鐵明年1月1日起發放留才職務津貼，司機長、司機員每人每月3000元，其他員工每人每月2000元。台鐵產...

明年元旦起 行政院16項惠民措施看這裡

行政院今統整公布2023年元月起實施的16項惠民措施。行政院長蘇貞昌表示，今天是今年最後一次院會，歲末年終向大家感謝並表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。