藥師涉喊賣1500元普拿疼 衛生局：最重恐廢止執業執照
台北市文山區一名洪姓藥師涉嫌喊價以每盒1500元販售普拿疼，北市衛生局今與消保官前往查核，該名藥師也出面道歉，原意是希望對方知難而退，絕無藉此賺取不義之財。衛生局表示，若洪行為經藥師懲戒委員會認定違反違反藥師法，最重處分可廢止執業執照或藥師證書。
台北市政府消費者保護官室邱家梁表示，今天上午與衛生局共同查核，主要查核藥局有無違反公平交易法及藥師法的規定，若有違反公平交易法第25條規定之虞，將移請公平交易委員會續行查察。
台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，稽查人員今天帶回進銷貨等資料後，會交由公平交易委員會查辦。此外，洪姓藥師涉嫌哄抬藥價，若其行為經台北市藥師公會認為有違反藥師法的疑慮，會移付衛生局懲戒，衛生局待資料完備後，將儘快召開藥師懲戒委員會審議該案件。
陳怡婷指出，藥師懲戒委員會將由資深藥師、藥師團體與法學專家等人認定，洪姓藥師涉嫌哄抬藥價的事實若成立，危害藥師形象，懲戒處分輕者須進行繼續教育、停業長達一年，最重還會廢止執業執照或藥師證書。
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