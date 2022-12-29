快訊

南韓高速公路隧道路段車禍釀大火！濃煙竄天至少6死20傷

跳槽三立出事了！前民視一哥「慘遭武行踢爆」跪地送醫

台灣浩鼎創辦人、董事長張念慈今上午突發心臟病猝逝 享壽72歲

藥師涉喊賣1500元普拿疼 衛生局：最重恐廢止執業執照

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
洪姓藥師今早出面道歉，指出原意是希望對方知難而退，絕無藉此賺取不義之財。圖／法務局提供
洪姓藥師今早出面道歉，指出原意是希望對方知難而退，絕無藉此賺取不義之財。圖／法務局提供

北市文山區一名洪姓藥師涉嫌喊價以每盒1500元販售普拿疼，北市衛生局今與消保官前往查核，該名藥師也出面道歉，原意是希望對方知難而退，絕無藉此賺取不義之財。衛生局表示，若洪行為經藥師懲戒委員會認定違反違反藥師法，最重處分可廢止執業執照或藥師證書。

台北市政府消費者保護官室邱家梁表示，今天上午與衛生局共同查核，主要查核藥局有無違反公平交易法及藥師法的規定，若有違反公平交易法第25條規定之虞，將移請公平交易委員會續行查察。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，稽查人員今天帶回進銷貨等資料後，會交由公平交易委員會查辦。此外，洪姓藥師涉嫌哄抬藥價，若其行為經台北市藥師公會認為有違反藥師法的疑慮，會移付衛生局懲戒，衛生局待資料完備後，將儘快召開藥師懲戒委員會審議該案件。

陳怡婷指出，藥師懲戒委員會將由資深藥師、藥師團體與法學專家等人認定，洪姓藥師涉嫌哄抬藥價的事實若成立，危害藥師形象，懲戒處分輕者須進行繼續教育、停業長達一年，最重還會廢止執業執照或藥師證書。

台北市衛生局今與消保官邱家梁前往該藥局查核。圖／法務局提供
台北市衛生局今與消保官邱家梁前往該藥局查核。圖／法務局提供

衛生局 北市 普拿疼

延伸閱讀

普拿疼喊賣1500？北市消保官、衛生局今登藥局稽查 帶回資料

涉哄抬普拿疼北市府派員查核 藥師道歉

藥師哄抬普拿疼價格 公會將提懲戒最重可廢執照

普拿疼開價1500元！藥師道歉「只是沒貨的話術」 黃金舜：移送公平會

相關新聞

普拿疼喊賣1500？北市消保官、衛生局今登藥局稽查 帶回資料

中國大陸疫情升溫，普拿疼缺貨嚴重，台北市文山區洪姓藥師涉嫌以每盒1500價格販售普拿疼，北市衛生局昨突襲稽查撲空，今早與...

元旦逢假日 老闆應給上班者補休或加倍工資

元旦為勞動基準法第37條規定法定休假日，企業應給予勞工休假。新北市勞工局表示，若休假日適逢勞雇雙方約定休息日或例假日，雇...

停讓行人元旦起列必要訓練 客運未落實恐領嘸上億補助

台中一對夫妻前天深夜推嬰兒車載1歲兒子走在斑馬線上，被台中公車衝撞，造成兩死一傷，母子均喪命。交通部長王國材昨表示，將責...

迎接2023 周末101跨年煙火登場 最新交管措施看這邊

2023年即將到來，這個周末就是跨年夜，往年101大樓煙火吸引大批人潮，信義警分局今天也公布最新的交管措施。

台鐵元旦起加薪2至3千 工會不滿調幅、更排除這些人

行政院近日核定，台鐵明年1月1日起發放留才職務津貼，司機長、司機員每人每月3000元，其他員工每人每月2000元。台鐵產...

明年元旦起 行政院16項惠民措施看這裡

行政院今統整公布2023年元月起實施的16項惠民措施。行政院長蘇貞昌表示，今天是今年最後一次院會，歲末年終向大家感謝並表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。