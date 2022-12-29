境外空汙 馬祖空品亮紅燈、高屏敏感族群需多防範

受到境外汙染影響，馬祖空氣品質「亮紅燈」，而高屏地區空品監測站也亮起對敏感族群不利的橘燈，環保署提醒民眾需多防範，減少在戶外劇烈活動。

環保署表示，受到東北季風影響，東北風挾帶微量境外移入影響台灣，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積；氣象局提醒，彰化至雲嘉南沿海零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度

今天各地空品，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；馬祖受中國東南沿海汙染物影響為「紅色警示」等級。

環保署表示，30日仍受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

環保署表示，31日持續受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

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