台鐵元旦起加薪2至3千 工會不滿調幅、更排除這些人

行政院近日核定，台鐵明年1月1日起發放留才職務津貼，司機長、司機員每人每月3000元，其他員工每人每月2000元。台鐵產業工會今發表聲明表示，調升結果不符員工期待，台鐵仍為交通部下國營事業單位最低薪，且此次對象又排除今年8月以「改善低薪」調薪至3萬的1千多名營運人員，將持續溝通，也不排除研議罷工、國定假日不出勤等方式爭取。

台鐵產業工會今表示，留才津貼仍與基層期望有落差，台鐵仍是國營事業最低薪，交通部長王國材一再對外表示留才重要性，如今調升2000元結果仍不符員工期待，產工多次提及交通部下國營事業單位的薪資結構比較，資位人員薪點同為200點時，郵政人員起薪為4萬6535元，港務人員起薪4萬5520元，台鐵人員起薪連4萬元都不到，只有3萬3390元，屬最低薪。

台鐵產業工會說，留才問題就是人力問題、人力問題即是安全問題，交通部與台鐵局應持續改善所有台鐵員工低薪現況。此外，交通部與台鐵局過去對外表示留才津貼發放對象為全體員工，公文中卻又排除今年8月以「改善低薪」，調整未滿3萬元薪資者至3萬元的1千多名營運人員，呼籲交通部落實承諾，留才不分職種、身分。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，台鐵共有1萬6千多名員工，今年8月以「改善低薪」為由調薪者約有1千多人，這些人不應被排除在這次調升薪資方案外，工會將持續向交通部及台鐵局爭取，若溝通不順利，不排除研議罷工、依法休假（國定假日不出勤）等方案爭取，並持續調查2千多名工會會員意見。

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