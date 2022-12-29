遠離肝癌謹記3個B須要 台癌：要知道、要追蹤、要治療

肝癌為國人常見癌症，依衛福部國健署統計，肝癌高居國人癌症死因第二位，最新2019年癌症登記報告顯示，每年約1萬1000名新診斷個案，並有約8000人死亡，其中死於肝癌病患中約7成是B肝帶原者，以此推算，每天約15人因B肝導致肝癌死亡。台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，許多B肝帶原者知道要保養，「卻不知要追蹤」，小心錯失最佳治療時機。

賴基銘說，台灣1986年開始對新生兒全面接種B肝疫苗後，B肝帶原率持續降低至0.5% ，但B肝疫苗政策啟動前的「疫苗斷層世代」，目前年齡37歲以上估計有190萬名B肝帶原者，但不少人沒有持續追蹤，錯失治療的時機，進入「肝炎、肝硬化、肝癌」三部曲。

義大醫院肝病中心主任許耀峻指出，義大研究團隊回溯分析1017名罹患肝癌的B肝患者後，發現高達75%，達762位病友在罹癌前B肝未曾治療，平白錯失了預防肝癌良機；分析也發現，這些未曾治療B肝患者於門診就醫、專科診療、肝指數檢驗、或腹部超音波檢查等都顯著較低，顯示疏於追蹤後果。此外，255位診斷肝癌前曾接受B肝治療的患者中，高達71%，共181名已患有肝硬化，意味雖有治療，但時機已過晚。

值得注意的是，過去以為B肝病友未到肝硬化、肝發炎指數輕微異常或身體無症狀，就不需要治療。但許耀峻說，愈來愈多證據顯示，病毒DNA會嵌合到人體的DNA，破壞病人基因的穩定性，直接致癌，因此，B肝病毒導致肝細胞癌化過程，可能在慢性感染初期就已開始。

許耀峻表示，當病毒量愈多，引發肝癌風險愈高，對B肝帶原者來說，若未持續追蹤，並於適當時機介入治療，慢性B肝患者進展到肝硬化或肝癌的終生風險為25%至40%。

「遠離B肝威脅，一定得先知道。」國健署長吳昭軍說，109年起放寬B、C型肝炎篩檢，補助年齡45至79歲民眾終身可以篩檢一次，目前已超過百萬人接受篩檢，其中B肝陽性率約12％，提醒國人，應善用政府提供的預防保健服務，透過早期發現、提供適當治療，避免演變為慢性肝病及肝硬化，減少致癌風險。

陳媽媽B肝帶原多年，一直透過保健食品「養生」替代「養肝」和追蹤，偶然到診所抽血檢查，發現肝指數飆高至正常值20倍，趕緊接受藥物治療。但先前未追蹤治療期間，病毒已造成肝臟損傷，追蹤與治療3年多後，在一次超音波檢查時發現早期肝癌。所幸及早發現，並有B肝帶原的兒子陪伴鼓勵，母子一起治療和追蹤，力抗肝病。

前女籃國手錢薇娟從小在球隊因例行檢查得知自己是B肝帶原者，而在醫師衛教下，了解B肝是造成肝癌最大原因，長期維持每半年做腹部超音波和B肝相關檢查，降低疾病惡化甚至癌變的風險，她相信掌握自我健康才能繼續從事從事熱愛的運動。

為提醒B肝疫苗斷層世代與大眾遠離B肝致癌的威脅，台灣癌症基金會邀請知名前女籃國手錢薇娟擔任B肝衛教大使，提醒民眾掌握3個「B」須要，B肝不苦惱。

● 要知道—了解自己或家人是否為B肝帶原者或感染者，且確診後進一步尋求醫療協助。

● 要追蹤—別誤信「健康的B肝帶原者」說法，如果確認B肝帶原，定期追蹤以掌握肝指數ALT、胎兒蛋白、腹部超音波、肝纖維化程度和病毒量等，才能進一步評估治療需求。

● 要治療--鼓勵病友主動與醫師討論，一起決定治療方案；目前部分病友的治療可以獲得健保支持。積極掌握自己的健康，避免自己淪為肝癌候選人。

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