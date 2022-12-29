影／揭開神秘面紗 金門經武坑道酒窖售票350元開放參觀
為了歡慶金門酒廠建廠70周年，金酒公司首次開放經武儲酒坑道供一般民眾參觀體驗，以「窖藏光旅」作為體驗的主軸，邀請民眾體驗穿梭時光，漫步品酩高梁風味。
「經武坑道儲酒體驗」將從今日登場，每周四、五、六、日、一開放售票導覽(過年期間不開放)，共計110天；每天5場次的預約專人導覽，至2023年5月31日。
1983年完工的經武坑道，歷經工兵連弟兄三班輪值，徒手打造挖鑿而成，後來卸下軍事色彩，2008年由金門酒廠承接，轉型為酒窖，內部有全球僅見的花崗岩層地質加上金門的海島型氣候特別潮濕，能讓坑道內達到溫濕適宜的天然環境，高粱酒能在此得天獨厚的環境中自然熟成，對於酒體的質量有相當大的幫助。內有共64只大型不鏽鋼酒槽，最高可儲存350萬公升金門高粱酒。
揭開經武坑道酒窖神秘的面紗，金酒公司今天上午舉辦盛大記者會，包括縣府秘書長謝世傑、金酒公司董事長黃怡凱、總經理楊駕人與地區的旅遊業者都到場參與。
黃怡凱表示，「經武坑道儲酒體驗」採售票開放參觀，個人票價350元、團體票價則為300元，體驗內容特別規畫5個不同站點的導覽體驗，包含開鑿儀式、高粱微旅、酒師匠心、窖藏傳承、酒鬼快閃；並在聽覺、視覺、嗅覺、味覺與觸覺的五感情境導覽下，帶民眾認識金門酒廠高梁的歷史與風味。
值得一提的是，坑道內二側巨大的不鏽鋼醇金酒桶，經過長時間發酵及培趜的過程，保存了重要的原漿酒，民眾入內能品飲到直接從不鏽鋼酒桶取出的108年金城廠優質儲酒酒基-原漿酒。
另外在經武坑道旁也設置KK Bar，販售金酒相關酒款與文創商品，並邀請到2019年Word Class調酒冠軍-楊宜賓，以38度與58度白金龍高粱酒調製出專屬活動的四款調酒，讓參觀的民眾可以搶先品嚐。
金酒公司也說，在110天的體驗中，將規畫2場窖藏光旅音樂市集特別活動，分別會在今日起至2023年1月2日與2月24日至2月28日，除了坑道內的導覽活動之外，坑道廣場外也邀請了金門在地小吃、高粱相關手作文創DIY活動、在地創作樂團共同參與，讓的活動更能體現出金門在地的活力與精神。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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