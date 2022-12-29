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影／揭開神秘面紗 金門經武坑道酒窖售票350元開放參觀

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為了歡慶金門酒廠建廠70周年，金酒公司首次推出「經武坑道儲酒體驗」，今天舉辦啟動儀式。記者蔡家蓁／攝影
為了歡慶金門酒廠建廠70周年，金酒公司首次推出「經武坑道儲酒體驗」，今天舉辦啟動儀式。記者蔡家蓁／攝影

為了歡慶金門酒廠建廠70周年，金酒公司首次開放經武儲酒坑道供一般民眾參觀體驗，以「窖藏光旅」作為體驗的主軸，邀請民眾體驗穿梭時光，漫步品酩高梁風味。

「經武坑道儲酒體驗」將從今日登場，每周四、五、六、日、一開放售票導覽(過年期間不開放)，共計110天；每天5場次的預約專人導覽，至2023年5月31日。

1983年完工的經武坑道，歷經工兵連弟兄三班輪值，徒手打造挖鑿而成，後來卸下軍事色彩，2008年由金門酒廠承接，轉型為酒窖，內部有全球僅見的花崗岩層地質加上金門的海島型氣候特別潮濕，能讓坑道內達到溫濕適宜的天然環境，高粱酒能在此得天獨厚的環境中自然熟成，對於酒體的質量有相當大的幫助。內有共64只大型不鏽鋼酒槽，最高可儲存350萬公升金門高粱酒。

揭開經武坑道酒窖神秘的面紗，金酒公司今天上午舉辦盛大記者會，包括縣府秘書長謝世傑、金酒公司董事長黃怡凱、總經理楊駕人與地區的旅遊業者都到場參與。

黃怡凱表示，「經武坑道儲酒體驗」採售票開放參觀，個人票價350元、團體票價則為300元，體驗內容特別規畫5個不同站點的導覽體驗，包含開鑿儀式、高粱微旅、酒師匠心、窖藏傳承、酒鬼快閃；並在聽覺、視覺、嗅覺、味覺與觸覺的五感情境導覽下，帶民眾認識金門酒廠高梁的歷史與風味。

值得一提的是，坑道內二側巨大的不鏽鋼醇金酒桶，經過長時間發酵及培趜的過程，保存了重要的原漿酒，民眾入內能品飲到直接從不鏽鋼酒桶取出的108年金城廠優質儲酒酒基-原漿酒。

另外在經武坑道旁也設置KK Bar，販售金酒相關酒款與文創商品，並邀請到2019年Word Class調酒冠軍-楊宜賓，以38度與58度白金龍高粱酒調製出專屬活動的四款調酒，讓參觀的民眾可以搶先品嚐。

金酒公司也說，在110天的體驗中，將規畫2場窖藏光旅音樂市集特別活動，分別會在今日起至2023年1月2日與2月24日至2月28日，除了坑道內的導覽活動之外，坑道廣場外也邀請了金門在地小吃、高粱相關手作文創DIY活動、在地創作樂團共同參與，讓的活動更能體現出金門在地的活力與精神。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

為了歡慶金門酒廠建廠70周年，金酒公司首次開放經武儲酒坑道供民眾參觀，包括縣府秘書長謝世傑、金酒公司董事長黃怡凱與地區的旅遊業者今天在坑道內搶先品酒體驗。記者蔡家蓁／攝影
為了歡慶金門酒廠建廠70周年，金酒公司首次開放經武儲酒坑道供民眾參觀，包括縣府秘書長謝世傑、金酒公司董事長黃怡凱與地區的旅遊業者今天在坑道內搶先品酒體驗。記者蔡家蓁／攝影
「經武坑道儲酒體驗」，可一窺坑道內的神秘面紗。記者蔡家蓁／攝影
「經武坑道儲酒體驗」，可一窺坑道內的神秘面紗。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司推出「經武坑道儲酒體驗」，開幕典禮上安排精彩的演出。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司推出「經武坑道儲酒體驗」，開幕典禮上安排精彩的演出。記者蔡家蓁／攝影
為了歡慶金門酒廠建廠70周年，金酒公司首次開放經武儲酒坑道供一般民眾參觀體驗，與會貴賓強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
為了歡慶金門酒廠建廠70周年，金酒公司首次開放經武儲酒坑道供一般民眾參觀體驗，與會貴賓強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司推出「經武坑道儲酒體驗」，並邀請網紅到場為貴賓導覽。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司推出「經武坑道儲酒體驗」，並邀請網紅到場為貴賓導覽。記者蔡家蓁／攝影
「經武坑道儲酒體驗」，可一窺坑道內的神秘面紗。記者蔡家蓁／攝影
「經武坑道儲酒體驗」，可一窺坑道內的神秘面紗。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司推出「經武坑道儲酒體驗」，開幕典禮上安排精彩的演出。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司推出「經武坑道儲酒體驗」，開幕典禮上安排精彩的演出。記者蔡家蓁／攝影
為了歡慶金門酒廠建廠70周年，金酒公司首次開放經武儲酒坑道供一般民眾參觀體驗，與會貴賓強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
為了歡慶金門酒廠建廠70周年，金酒公司首次開放經武儲酒坑道供一般民眾參觀體驗，與會貴賓強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司推出「經武坑道儲酒體驗」，並邀請網紅到場為貴賓導覽。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司推出「經武坑道儲酒體驗」，並邀請網紅到場為貴賓導覽。記者蔡家蓁／攝影

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